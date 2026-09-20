“No la había visto en mucho tiempo”: Demi Lovato habla sobre su relación con Selena Gomez

Demi Lovato recordó cómo comenzó su amistad con Selena Gomez cuando ambas eran apenas unas niñas y habló sobre el vínculo que mantienen más de dos décadas después, luego de protagonizar este año un inesperado reencuentro que emocionó a los seguidores de su etapa en Disney Channel.

La cantante habló sobre Selena Gomez durante una entrevista con Glamour Brasil, donde recordó que las dos coincidieron desde sus primeras audiciones, estudiaron juntas durante parte de su infancia y más tarde volvieron a encontrarse trabajando para Disney.

La relación entre ambas ha atravesado distintas etapas y también largos periodos de distancia, pero Lovato aseguró que conserva recuerdos importantes de aquellos años y expresó orgullo por la vida que Gomez ha construido actualmente.

¿Cómo se conocieron Demi Lovato y Selena Gomez?

Demi Lovato y Selena Gomez se conocieron cuando eran niñas durante las audiciones para Barney & Friends, programa infantil en el que ambas terminaron consiguiendo un papel a comienzos de los años 2000.

Selena Gomez y Demi Lovato en el concierto de la cantante de Cool for the Summer Especial

Lovato recordó en la entrevista que las dos superaron juntas aquel proceso y que posteriormente incluso estudiaron en casa al mismo tiempo. Aquella convivencia terminó convirtiéndose en una amistad que continuó mientras intentaban abrirse camino como actrices infantiles.

Las dos volvieron a coincidir años después dentro de Disney Channel, donde se convirtieron en dos de las figuras juveniles más importantes de la cadena.

Gomez protagonizaba Wizards of Waverly Place, mientras que Lovato alcanzó popularidad con Camp Rock y posteriormente encabezó Sonny with a Chance.

Su amistad incluso llegó a la pantalla en 2009 con la película Princess Protection Program, protagonizada por ambas, para la que también grabaron juntas la canción “One and the Same”.

Demi Lovato y Selena Gomez se distanciaron durante años

Su relación no se mantuvo igual durante toda su vida adulta. Las cantantes comenzaron a aparecer juntas con menos frecuencia y, con los años, surgieron preguntas entre sus seguidores sobre si todavía mantenían una amistad.

En 2020, Demi Lovato fue bastante clara al respecto. Durante una entrevista con Harper's Bazaar aseguró que en ese momento ya no era amiga de Selena, aunque explicó que siempre conservaría cariño por alguien con quien había crecido.

Las dos continuaron mostrando apoyo ocasional hacia los proyectos de la otra, pero dejaron de aparecer juntas públicamente durante varios años.

Su última fotografía pública antes de este año había ocurrido en 2017, cuando coincidieron en los InStyle Awards.

Foto: X @lovingyoudemi

Selena Gomez sorprendió a Demi Lovato en uno de sus conciertos

La historia dio un giro el pasado 13 de abril, cuando Selena Gomez apareció entre el público durante la primera fecha del It's Not That Deep Tour de Demi Lovato en el Kia Center de Orlando, Florida.

Gomez compartió imágenes y videos del concierto en Instagram y calificó la presentación como una de las mejores que había visto, además de destacar la capacidad vocal de Lovato. Ambas también se fotografiaron abrazadas detrás del escenario.

La aparición llamó especialmente la atención porque marcó su primer reencuentro público en casi nueve años.

Lovato habló días después sobre el momento y reconoció que la visita había significado mucho para ella.

“Fue genial tener a Selena ahí. No la había visto en muchísimo tiempo”, dijo a People después de su concierto en el Madison Square Garden.

La cantante añadió que cualquier ocasión en la que puede reencontrarse con personas importantes de aquella etapa termina siendo “un buen día”.

Foto: X @lovingyoudemi

Demi Lovato habla ahora de su relación con Selena Gomez

Meses después de aquel encuentro, Lovato volvió a referirse a Gomez al recordar la cantidad de experiencias que compartieron durante su infancia y adolescencia.

En su conversación con Glamour Brasil, la intérprete habló con cariño de los recuerdos que construyeron juntas desde aquellas primeras audiciones hasta su llegada a Disney Channel.

También expresó admiración por lo que Gomez ha conseguido en su vida adulta y señaló que ambas atraviesan actualmente momentos con ciertas similitudes.

Ese paralelismo resulta particularmente evidente en su vida personal: Demi Lovato se casó con el músico Jordan “Jutes” Lutes en mayo de 2025, después de una relación que comenzó mientras trabajaban juntos en el estudio.

Selena Gomez, por su parte, contrajo matrimonio con el productor Benny Blanco el 27 de septiembre de 2025 en California. La pareja está actualmente por cumplir su primer aniversario de casados.

Lovato señaló precisamente que encontrarse ahora en etapas similares de sus vidas le permite comprender de una manera distinta a quien fue una de sus primeras amigas dentro de la industria.