La magia de Disney se fusiona con la música sinfónica en este concierto tributo

Si hay algo que caracteriza a las películas de Disney, además de sus historias, es su música. Las bandas sonoras han marcado generaciones, por eso, es común encontrar conciertos tributos. Disfruta de la magia de Disney con música sinfónica en este evento.

Lo que define a la música sinfónica es que está compuesta para ser interpretada por una orquesta integrada por numerosos músicos que tocan instrumentos de distintas familias, como cuerdas, aliento de madera, metales y percusiones.

Justamente, la posibilidad de combinar todos instrumentos para crear una variedad de sonidos, texturas y emociones, es lo que hace especial a este tipo de música. Sin embargo, un error común es pensar que la música sinfónica es sinónimo de música clásica.

Aunque históricamente está muy relacionada con ella, una orquesta también puede interpretar bandas sonoras para películas, géneros musicales como rock, pop o jazz, además de música contemporánea y, por supuesto, de Disney.

Una orquesta sinfónica no solo interpreta música clásica Canva

¿Cuándo será el concierto sinfónico con música de Disney?

Seven Waves Productions anunció que el próximo viernes 13 de noviembre de 2026 se llevará a cabo un tributo sinfónico a los soundtracks más emblemáticos de las películas Disney en el Cinema Concierto: La Magia de Disney.

El concierto se presentará en el Nuevo Teatro Silvia Pinal, ubicado en Versalles 27, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, a las 20 horas, con una duración de 90 minutos.

Este espectáculo no incluye solo la música de la orquesta de cámara en vivo, sino que se trata de un espectáculo audiovisual, donde a través de una pantalla de alta calidad revivirás escenas icónicas de tus películas favoritas.

¿Qué canciones de Disney tocarán en el tributo sinfónico?

De acuerdo a los organizadores, el repertorio incluye canciones de El Rey León, Aladdin, La Bella y la Bestia, Mulán, Pocahontas, Frozen, Alicia en el País de las Maravillas, Moana, Encantada, El Extraño Mundo de Jack y del Mundo Mágico de Pixar.

Entre los temas que podrás disfrutar a través de la música de la orquesta sinfónica se encuentran:

El ciclo sin fin

Yo quisiera ya ser el rey

Un mundo ideal

Nuestro huésped sea usted

Fábula ancestral

Hombres de acción

Colores en el viento

¿Y si hacemos un muñeco?

Libre soy

Somos navegantes

¿Cómo sabrá?

Beso de amor verdadero

Esto es Halloween

¿Cuánto cuestan los boletos del tributo sinfónico de Disney?

El costo de los boletos para el Cinema Concierto: La Magia de Disney es de 549, 649 y 749 pesos mexicanos, según la zona que elijas. Las entradas están disponibles en Boletia, a través de la página de Seven Waves.

Las canciones de Disney son perfectas para ser interpretadas por una orquesta sinfónica, pues tienen una fuerza narrativa que permite transmitir alegría, tristeza, tensión o esperanza a través de los diferentes instrumentos.

Si nunca has vivido esta experiencia, lánzate a este tributo sinfónico en el Cinema Concierto: La Magia de Disney, promete ser inolvidable.