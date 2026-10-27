Demi Lovato, hospitalizada de emergencia; esta fue la razón

Demi Lovato recibió atención hospitalaria por una posible reacción alérgica y posteriormente aseguró a sus seguidores que se encontraba bien.

La cantante compartió en Instagram una fotografía en la que aparecía con una vía intravenosa en el brazo y una pulsera de hospital, acompañada de un comentario sobre los alimentos que sospechaba habían provocado el episodio.

De acuerdo con el reporte de TMZ, la intérprete publicó la imagen el lunes por la noche y no permaneció hospitalizada hasta el día siguiente. Fuentes consultadas por el medio señalaron que sus síntomas disminuyeron rápidamente y que pudo retirarse después de ser evaluada.

¿Qué le pasó a Demi Lovato?

La cantante de Here we go again relacionó lo ocurrido con dos alimentos, aunque no explicó qué síntomas presentó ni compartió un diagnóstico médico.

“¡Así que ahora soy alérgica a la fruta de la pasión o al sushi!”, escribió, según la contó en redes sociales.

Demi Lovato compartió una imagen en sus redes sociales Especial

Después de mostrar la imagen, Demi publicó una segunda historia con el mensaje “¡Estoy bien!”. La actualización permitió conocer su estado tras la atención médica, sin que ofreciera una explicación más extensa sobre lo sucedido.

TMZ informó que fue dada de alta poco después de la evaluación y que no necesitó pasar la noche en el hospital.

¿Una alergia alimentaria puede aparecer en la edad adulta?

Aunque suelen asociarse con la infancia, las alergias alimentarias también pueden comenzar en adultos, incluso después de haber consumido un alimento durante años sin problemas. El Colegio Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología explica que estas reacciones pueden afectar la piel, el aparato digestivo, la respiración o el sistema cardiovascular.

Identificar su causa requiere revisar qué se comió, cuánto tiempo pasó antes de que aparecieran los síntomas y cómo se manifestó la reacción. Según la organización, los especialistas valoran los antecedentes clínicos junto con las pruebas que consideren necesarias para llegar a un diagnóstico.

bgpa