Selena Gomez comparte fotos íntimas con Benny Blanco

Selena Gomez volvió a mostrar una parte de su vida con Benny Blanco en redes sociales. La cantante y actriz publicó un carrusel de fotografías junto a su esposo mientras se encuentra en Londres trabajando en la nueva temporada de Only Murders in the Building.

La publicación fue acompañada por un mensaje dedicado al productor musical: “La distancia significa muy poco cuando alguien significa tanto… te extraño, cariño”, escribió Gomez en Instagram.

Benny Blanco no tardó en responderle en los comentarios con una frase que emocionó a sus seguidores.

Me enamoro más de ti cada día.

Selena Gomez extraña a Benny Blanco mientras trabaja en Londres

Selena Gomez se encuentra en Londres por compromisos relacionados con Only Murders in the Building, serie en la que comparte créditos con Steve Martin y Martin Short. Mientras pasa tiempo lejos de Benny Blanco, la artista decidió publicar varias imágenes personales de su relación.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el carrusel incluyó momentos de su vida cotidiana, vacaciones, celebraciones y recuerdos de su boda. Algunas fotografías mostraron escenas más íntimas de la pareja, lo que rápidamente generó conversación entre sus seguidores.

La frase elegida por Selena para acompañar el post fue interpretada por fans como una muestra de lo mucho que extraña a Blanco durante esta etapa de distancia.

Benny Blanco responde al mensaje de Selena Gomez

La respuesta de Benny Blanco también llamó la atención. El productor musical escribió: “Me enamoro más de ti cada día”, un comentario que fue celebrado por seguidores de la pareja.

Desde que hicieron pública su relación a finales de 2023, Selena Gomez y Benny Blanco han compartido varios momentos juntos en redes sociales. Su forma abierta de mostrarse ha recibido comentarios positivos de fans que destacan su química, aunque también ha generado críticas por las muestras públicas de afecto.

En esta ocasión, la publicación volvió a dividir opiniones entre usuarios: mientras algunos celebraron el cariño entre ambos, otros cuestionaron lo íntimas que eran algunas imágenes.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en 2025

Selena Gomez y Benny Blanco hicieron pública su relación a finales de 2023. Después de meses de apariciones, publicaciones y declaraciones, la pareja se casó el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California.

La boda reunió a varias celebridades cercanas a la pareja y marcó una nueva etapa en su historia. Desde entonces, ambos han seguido compartiendo detalles de su relación, aunque también han enfrentado la atención constante del público.

Gomez y Blanco también han trabajado juntos musicalmente. Antes de convertirse en pareja, ya habían colaborado en proyectos como Same Old Love y I Can’t Get Enough.

bgpa