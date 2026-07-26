Todo sobre el avance de la nueva 'Carrie' de Mike Flanagan; presentan avance en Comic Con 2026

La San Diego Comic-Con 2026 acaba de presentar el primer adelanto de la nueva adaptación de Carrie. Esta serie es uno de los platos fuertes de la plataforma Prime Video y el director Mike Flanagan.

Esta será la primera versión en formato de serie episódica del clásico publicado por Stephen King en 1974. Y lejos de intentar competir con la icónica obra maestra cinematográfica dirigida por Brian De Palma en 1976, la propuesta de Flanagan busca reescribir la mitología de la joven de Maine bajo conflictos contemporáneos.

De acuerdo con las primeras imágenes, la historia tendrá contexto en la presión que sufren los adolescentes de hoy en día, donde las agresiones ya no terminan en la escuela, sino que se multiplican infinitamente en las pantallas de los teléfonos.

Esta reinterpretación promete conservar el núcleo emocional de la novela original mientras cuestiona los límites de la crueldad escolar y el aislamiento en la era digital.

Carrie, serie de Prime Video Prime Video

Carrie en Prime video: ¿qué aparece en el tráiler presentado en Comic Con 2026?

Durante el panel de Prime Video en la San Diego Comic-Con, se presentó el tráiler de Carrie. En el primer vistazo, vemos a Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, una chica normal mientras recorre los pasillos de su escuela.

A medida que el avance se acelera, el montaje presenta a Carrie viviendo su vida de adolescente mientras se hace amiga de una chica; sin embargo, las cosas toman un giro cuando es víctima de bullying y cada agresión queda grabada y expuesta en redes sociales.

En el casi minuto y medio de duración, la voz de Carrie cuenta cómo realmente quería tener amigas y no había necesidad de dañarla. Mientras una secuencia de imágenes como el icónico baile de graduación y la destrucción de su comunidad se proyectan.

Están presentes la ansiedad de la protagonista, objetos que vibran por telequinesis y una sensación omnipresente de amenaza latente.

La serie promete construir lentamente cada pieza del dominó para que el clímax en la fiesta escolar se sienta como la consecuencia inevitable de semanas de abuso acumulado.

El aspecto más relevante y diferenciador del avance proyectado en la convención es el papel central que juegan las redes sociales. A diferencia de las versiones anteriores, la nueva Carrie enfrenta una tormenta de hostigamiento digital.

El tráiler muestra teléfonos grabando cada instante de incomodidad de la joven, vídeos editados maliciosamente circulando por internet y notificaciones masivas que convierten su sufrimiento en tendencia.

Carrie, serie de Prime Video Prime Video

Uno de los puntos más comentados tras la emisión del tráiler en la Comic-Con ha sido la reescritura de Margaret White, la madre de Carrie, interpretada en esta ocasión por la actriz Samantha Sloyan.

En el libro y en adaptaciones, Margaret suele ser retratada como una fanática religiosa extremista; pero en la serie para Prime Video, será una mujer aterrorizada por el mundo exterior que intenta desesperadamente blindar a su hija de los peligros reales e imaginarios de la sociedad contemporánea.

Cuando la tragedia familiar golpea el hogar tras la muerte repentina del padre, Margaret intenta mantener a Carrie atrapada en una burbuja de protección. Sin embargo, la manipulación psicológica que ejerce sobre su hija nace del convencimiento genuino de que la sociedad es un monstruo que devorará a su pequeña.

Carrie, serie de Prime Video Prime Video

¿Quién es el elenco de la serie Carrie de Prime Video?

En esta ocasión, Carrie es interpretada por Summer H. Howell, quien superó a más de mil aspirantes en un proceso de selección competitivo. De acuerdo con las primeras secuencias mostradas, su Carrie no es una víctima pasiva; sino una joven que intenta desesperadamente encajar y entender los cambios físicos y mentales que experimenta.

Samantha Sloyan da vida a la nueva Margaret White, la madre de Carrie. Mientras que también aparece Siena Agudong como Sue Snell y Amber Midthunder en el rol de la profesora del personaje principal.

Entre los jóvenes talentos destacan Alison Thornton encarna a la despiadada Chris Hargensen, mientras que Joel Oulette, Josie Totah y Arthur Conti completan el grupo de estudiantes cuyas acciones terminarán sellando el trágico destino del pueblo.

El equipo creativo está a cargo de Mike Flanagan, conocido por proyectos como La maldición de Hill House. El propio Stephen King dio su aprobación a esta reinterpretación, basada en que se necesitaba evolucionar la historia y los miedos del público actual.

¿Cuándo se estrena Carrie?

Carrie llegará a las pantallas de Prime Video en formato de 8 episodios, el próximo 7 de octubre de 2026.