J Balvin se vuelve diseñador: así fue su pasarela en Colombiamoda 2026

J Balvin sorprendió al mostrar una faceta diferente durante la inauguración de Colombiamoda 2026. El cantante presentó en su natal Medellín la colección Artisan Gang in the City, creada en colaboración con la marca colombiana Vélez.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete compartió varios videos de la pasarela realizada en Medellín y escribió: “Cuando J Balvin diseña una colección esto pasa…”.

EFE

J Balvin presenta Artisan Gang in the City en Colombiamoda 2026

Lejos de ofrecer un concierto, el artista permitió que las prendas fueran las protagonistas de la noche. Durante aproximadamente 30 minutos, decenas de modelos desfilaron con diseños que mezclaron el estilo urbano de J Balvin con la experiencia de Vélez en el trabajo del cuero.

Captura de pantalla

La colección mostró una versión más elevada de los códigos estéticos que distinguen a la marca colombiana. Entre las piezas destacaron los tejidos de cuero utilizados en sacos, pantalones rectos y faldas, trabajados de una manera delicada y con diferentes colores.

A lo largo de la pasarela también pudieron verse prendas de siluetas amplias, gafas oscuras, guantes y bolsos de gran tamaño creados para convertirse en elementos centrales de cada atuendo. La paleta de colores estuvo dominada por tonos tierra, negro y azul.

Los detalles personales que J Balvin incluyó en la colección

Además de retomar elementos de la artesanía colombiana, Artisan Gang in the City incluyó algunos guiños al estilo personal del cantante. Las bermudas fueron una de las prendas que reflejaron su forma de vestir y la estética urbana que ha mostrado durante su carrera.

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Otro de los detalles que llamó la atención fue la presencia de pequeños Godzillas en algunos diseños. Estos elementos fueron incluidos como una alusión a Rio, el hijo de J Balvin, y aportaron un significado familiar a la propuesta.

Aunque su participación era uno de los principales atractivos de la inauguración, J Balvin no interpretó ninguna canción ni presentó un espectáculo musical. El colombiano apareció solamente al final de la pasarela para saludar al público acompañado por el equipo creativo involucrado en la colección.

Colombiamoda estrena el formato Opening Weekend

La colección de J Balvin y Vélez fue la encargada de abrir el Opening Weekend, el nuevo formato con el que Colombiamoda 2026 comenzó sus actividades en Medellín.

Esta iniciativa busca fortalecer la relación entre la moda, la música y otras industrias creativas. Después de la pasarela inaugural, la feria continuará hasta el 31 de julio con desfiles, encuentros de negocios y actividades académicas.