Angelina Jolie habría reaccionado a la decisión de sus hijos de quitarse el apellido Pitt

Angelina Jolie desea que sus hijos puedan sanar y seguir adelante en medio de las decisiones que han tomado para dejar de usar el apellido de Brad Pitt. De acuerdo con una fuente cercana a la actriz, ella no busca mantener una confrontación con su expareja y prefiere proteger la tranquilidad de su familia.

La decisión más reciente habría sido tomada por Vivienne, una de sus hijas menores, quien solicitó cambiar legalmente su nombre a Vivienne Marcheline Jolie. De esta manera, se suma a Shiloh, Zahara y Maddox, quienes también han buscado retirar el apellido Pitt de sus nombres.

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¿Cómo reaccionó Angelina Jolie a la decisión de sus hijos?

Lejos de mostrarse molesta por la situación, Angelina Jolie estaría enfocada en que sus hijos puedan recuperarse de los conflictos familiares que han enfrentado durante los últimos años.

Una persona cercana a la protagonista de Maléfica explicó que la actriz no pretende alimentar públicamente las diferencias con Brad Pitt. Por el contrario, habría optado por guardar silencio y respetar las decisiones de sus hijos.

"Angie no ha estado peleando ni está enfadada. Simplemente quiere que todos se recuperen".

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La misma fuente aseguró que existen aspectos privados de la historia familiar que no se conocen y que ayudarían a comprender mejor las acciones de los jóvenes.

"Si la gente supiera toda la verdad, sentiría más compasión por los niños y los respetaría".

También destacó que Angelina Jolie y sus hijos han evitado revelar públicamente detalles que podrían afectar a otras personas involucradas en el conflicto.

"El hecho de que no hablen mal de ellos ni hagan públicas sus cosas demuestra su decencia".

Los hijos de Angelina Jolie que buscan dejar el apellido Pitt

Hasta ahora, cuatro de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han comenzado a utilizar únicamente el apellido materno o han emprendido acciones para modificar legalmente sus nombres.

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Shiloh logró que se aprobara su solicitud para llamarse Shiloh Jolie. Por su parte, Zahara busca adoptar el nombre Zahara Marley Jolie, mientras que Maddox pretende ser reconocido como Maddox Chivan Jolie.

Vivienne sería la más reciente en iniciar el proceso. La joven solicitó llamarse Vivienne Marcheline Jolie, incluyendo como segundo nombre el de su abuela materna, Marcheline Bertrand.

Según los documentos judiciales citados por People, la razón presentada por Vivienne para solicitar la modificación fue únicamente "personal".

Los hijos de Angelina Jolie que buscan dejar el apellido Pitt

Los trámites continúan su curso en tribunales de California. La audiencia de Maddox está programada para el 14 de septiembre, la de Zahara para el 28 del mismo mes y la de Vivienne para el 2 de noviembre.

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Como parte del procedimiento legal, Maddox y Zahara ya habrían publicado los avisos necesarios para avanzar con sus respectivas solicitudes.

Aunque Angelina Jolie no ha hablado públicamente sobre las decisiones de sus hijos, las declaraciones de personas cercanas muestran que su prioridad sería acompañarlos y evitar una nueva confrontación mediática.

¿Qué se ha dicho desde el entorno de Brad Pitt?

Una fuente cercana a Brad Pitt compartió anteriormente una postura distinta sobre el distanciamiento entre el actor y sus hijos.

"Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su exitosa alienación parental".

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El protagonista de F1 tampoco ha hablado directamente sobre los cambios de apellido. Sin embargo, durante la promoción de la película, en junio de 2025, reflexionó sobre la importancia de conservar cerca a las personas que forman parte de su vida.