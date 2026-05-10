'Back to You' de Selena Gomez cumple 8 años; fans reviven era más nostálgica

Back to You, una de las canciones más recordadas de Selena Gomez fuera de sus álbumes principales, cumple ocho años este 10 de mayo. Lanzada en 2018 como parte de la banda sonora de la segunda temporada de 13 Reasons Why, la canción volvió a ser tendencia entre fans que compartieron clips, estadísticas y recuerdos de una etapa muy particular en la carrera de la cantante: la llamada “era Droplets”, marcada por sencillos sueltos como Bad Liar, Wolves, Fetish y este tema de desamor circular.

El aniversario llega con cifras que explican por qué la canción se mantiene vigente. En Spotify, Back to You supera los mil 213 millones de reproducciones, según la ficha de la plataforma, mientras que su video oficial acumula cientos de millones de vistas en YouTube.

La canción fue publicada el 10 de mayo de 2018 y se integró al universo de 13 Reasons Why, serie de Netflix en la que Selena Gomez participó como productora ejecutiva.

Selena Gomez celebra ocho años de Back to You Especial

Una canción ligada a 13 Reasons Why

Back to You fue lanzada como parte de la banda sonora de la segunda temporada de 13 Reasons Why, producción que regresó a Netflix en mayo de 2018. En ese momento, Selena Gomez ya tenía una relación importante con el proyecto, no solo como artista invitada en el soundtrack, sino como productora ejecutiva de la serie.

Teen Vogue reportó entonces que Selena había anunciado el sencillo a través de Instagram, acompañado de una imagen promocional que adelantaba su relación con la nueva temporada.

La serie venía de una primera entrega muy comentada por su tratamiento de temas como salud mental, suicidio, abuso y violencia escolar, por lo que la música también formó parte de la conversación alrededor del proyecto.

Aunque la canción pertenece a la banda sonora, muchos fans la han adoptado como una pieza central dentro de la discografía pop de Selena. Su letra sobre volver una y otra vez a una relación complicada permitió que el tema viviera más allá de la serie y se conectara con la narrativa sentimental que sus seguidores han asociado a esa etapa.

Selena Gomez en Back to You Especial

El desempeño de Back to You en listas y plataformas

A nivel comercial, Back to You alcanzó el puesto número 18 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en otro éxito de Selena Gomez dentro del mercado estadunidense. También llegó al top 40 en distintos países y tuvo buen desempeño en plataformas digitales.

La canción fue certificada doble platino en Estados Unidos por la Recording Industry Association of America, de acuerdo con los datos retomados por publicaciones especializadas y bases de referencia musical. Su permanencia en playlists y su volumen de reproducciones la han convertido en una de las canciones más fuertes de Selena dentro del streaming.

En Spotify, la canción aparece con más de 1.2 mil millones de reproducciones, una cifra que la mantiene entre sus temas más escuchados incluso años después de su lanzamiento.

Selena Gomez en el video musical Back to You Especial

Los puntos clave de Back to You

Fecha de lanzamiento: 10 de mayo de 2018.

10 de mayo de 2018. Proyecto: banda sonora de 13 Reasons Why: Season 2 .

banda sonora de . Artista: Selena Gomez.

Selena Gomez. Productores: Ian Kirkpatrick y Trackside.

Ian Kirkpatrick y Trackside. Posición en Billboard Hot 100: número 18.

número 18. Streams en Spotify: más de 1.2 mil millones .

más de . Etapa fan: considerada parte de la “era Droplets”.

El video que reforzó su estética nostálgica

El video oficial de “Back to You” se estrenó semanas después del lanzamiento del sencillo y ayudó a construir una estética muy reconocible para la canción. Vogue describió el clip como una pieza con referencias al cine francés de los años sesenta, especialmente a la Nueva Ola y al estilo de Jean-Luc Godard.

En el video, Selena aparece en una historia de fuga romántica con descapotables, campos abiertos, miradas cómplices y un auto incendiado. La propuesta mezcla drama sentimental con un tono de comedia romántica, lo que permitió que la canción tuviera una identidad visual distinta a la oscuridad emocional de 13 Reasons Why.

La estética retro, los subtítulos, los paisajes soleados y la narrativa de dos personas escapando de una situación incómoda hicieron que el video se convirtiera en uno de los más recordados de su etapa previa a Rare.

Por qué los fans hablan de la 'era Droplets'

Para muchos seguidores de Selena Gomez, “Back to You” pertenece a la llamada era Droplets, un periodo entre álbumes en el que la cantante lanzó sencillos independientes o colaboraciones que no formaban parte de un disco de estudio tradicional. En esa etapa aparecieron canciones como Bad Liar, Fetish, Wolves con Marshmello y posteriormente Back to You.