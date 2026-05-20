¿Quién es Inés García? La misteriosa joven que habría conquistado a Lamine Yamal

La vida sentimental de Lamine Yamal vuelve a colocarse en el centro de atención. El delantero, considerado una de las máximas figuras del fútbol mundial en la actualidad, habría encontrado nuevamente el amor y la afortunada sería Inés García, una influencer sevillana que en las últimas semanas ha despertado enorme curiosidad en redes sociales.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación, las apariciones públicas y pistas en redes han provocado que miles de fans comiencen a hablar de un posible romance entre ambos.

¿Quién es Inés García?

Inés García es una creadora de contenido de 21 años originaria de Sevilla, España. En redes sociales ha logrado construir una importante comunidad gracias a sus publicaciones relacionadas con moda y belleza.

Actualmente suma más de 90 mil seguidores en Instagram y cerca de 170 mil en TikTok, plataformas donde comparte desde looks y consejos de estilo hasta momentos de su vida cotidiana. Sus fotografías con vestidos de flamenca y viajes han llamado la atención de miles de usuarios.

Inés García Instagram

Además de su presencia digital, la joven ha destacado por mantener un perfil relativamente discreto fuera de internet, algo que ha incrementado todavía más el misterio alrededor de su cercanía con el futbolista español.

Las pistas que desataron los rumores con Lamine Yamal

Los rumores comenzaron a finales del mes pasado, cuando ambos fueron vistos juntos en un reconocido restaurante de Sitges, una de las zonas más exclusivas cercanas a Barcelona.

Poco después empezaron a circular versiones sobre una escapada privada en helicóptero, donde presuntamente disfrutaron de un recorrido aéreo por la ciudad condal. Sin embargo, lo que terminó de encender las redes fue la aparición de ambos en el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, donde fueron captados antes de abordar un vuelo privado.

Desde entonces, los seguidores de ambos no han dejado de analizar cada foto y publicación compartida en redes sociales.

Incluso, una reciente imagen publicada por Inés García provocó una nueva ola de comentarios. La influencer compartió una postal desde lo que muchos consideran un hotel de lujo en un destino paradisíaco, acompañada únicamente de emojis de un tigre, un corazón y destellos brillantes.

Lamine Yamal REUTERS

Aunque no mencionó a Lamine Yamal, para muchos fans fue una indirecta más que evidente sobre el supuesto viaje romántico.

El atacante español es considerado una de las principales figuras de la Selección de España y uno de los jugadores llamados a liderar al equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El antecedente con Nicki Nicole

Antes de que surgieran los rumores con Inés García, el nombre de Lamine Yamal estuvo ligado sentimentalmente a Nicki Nicole.

La relación entre ambos se convirtió rápidamente en tema internacional y generó una enorme conversación en redes sociales. Sin embargo, el romance duró apenas unos meses y terminó a finales de 2025.

De acuerdo con versiones cercanas a la expareja, la ruptura ocurrió en buenos términos y no estuvo relacionada con infidelidades ni terceros en discordia.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Después también se especuló sobre una posible relación con la influencer británica Lily Rowland, aunque aquella historia nunca llegó a confirmarse oficialmente.

"This is the way": la frase de Mandalorian que desató teorías

Uno de los detalles que más llamó la atención entre los seguidores de la pareja fue una publicación reciente relacionada con la serie The Mandalorian.

Usuarios en redes comenzaron a relacionar una historia compartida por el entorno cercano del futbolista con la popular frase de la producción de Star Wars: “This is the way”.

La cita textual rápidamente se viralizó entre los fans, quienes interpretaron el mensaje como una indirecta sobre la nueva etapa sentimental que estaría viviendo el delantero español junto a Inés García.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, todo indica que prefieren mantener la relación lejos de los reflectores mientras disfrutan de unos días de descanso antes del arranque de los compromisos internacionales de Yamal.

Por ahora, el misterio continúa, pero lo cierto es que Inés García ya se convirtió en uno de los nombres más buscados por los seguidores del futbolista español y del mundo del entretenimiento.

AAAT*