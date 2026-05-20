Todo lo que debes saber antes del estreno de la nueva serie de ‘Harry Potter’

Por Karla Paola

“El niño que vivió”, así es como se le conoce a uno de los personajes ficticios más populares de las últimas décadas. El fenómeno global que creó J.K. Rowling con su saga literaria es algo que no ocurre muy a menudo. Su universo traspasó las páginas para llegar a la pantalla grande, al mercado de mercancía e incluso a un parque temático inspirado en la historia que inició como una idea en la mente de la autora.

Centenares de niños formados afuera de las librerías, esperando con ansias comprar su nuevo ejemplar de Harry Potter, es un suceso que no se ha vuelto a ver a ese nivel con otras sagas.

Para aquellos que crecieron leyendo los libros y viendo las películas, llega una oportunidad para que nuevamente experimenten el goce de ver esta historia en una versión renovada e, incluso, para que nuevas generaciones se acerquen y conozcan esta historia llena de magia. La nueva producción de HBO es la encargada de plasmar la historia de Rowling en una serie de streaming.

“Será famoso… una leyenda…”

Se tiene contemplado que cada semana se estrene un nuevo episodio de la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter y que el primero de estos episodios se estrene el 25 de diciembre de 2026. Cada temporada abarcará un libro; en este caso, el primero será La piedra filosofal, lo cual hace que la fecha de estreno resulte perfecta, ya que la película dirigida por Chris Columbus, basada en ese mismo libro, es una de las cintas obligadas para ver en épocas navideñas.

A día de hoy, todo lo que conocemos de la nueva producción es a través de filtraciones, del especial de HBO llamado “En busca de Harry: El arte detrás de la magia” y del primer teaser de la serie, publicado el 25 de marzo. El especial dura menos de media hora y aborda, desde la mirada de la producción, la perspectiva que dará vida a la nueva adaptación de la franquicia.

Por otra parte, en el teaser es donde se han revelado mayores pistas de lo que plantea la nueva adaptación, como los abusos que sufre Harry en la escuela por parte de su primo Dudley y en la casa de sus tíos, los Dursley, en el número 4 de Privet Drive. También se presenta el momento en el que Harry recibe su carta de aceptación a la escuela de magia y hechicería Hogwarts, lugar que se convertirá en su próximo hogar, así como los momentos que vivirá en la escuela acompañado de sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger, junto con los profesores del colegio.

Se estima que toda la serie termine dentro de una década, ya que Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, afirmó que la serie no será estrenada anualmente debido a la gran producción que hay detrás, además de ser un proyecto muy ambicioso. No obstante, los millones de fanáticos alrededor del mundo la verán sin importar la espera. Así, se prevé que se adapten siete temporadas, una por cada uno de los siete libros. Actualmente, ya se sabe, gracias a declaraciones de Bloys, que la segunda temporada, que abarcará el arco de La cámara secreta, ya está en proceso de escritura.

El legado de Harry Potter

La historia de Harry Potter, a pesar de tener elementos fantásticos, es una de las que más han conectado con la gente en las últimas décadas. Sus personajes atraviesan conflictos universales, lo que ayuda a los lectores a no sentirse solos e identificarse. Leer la obra de Rowling se siente como un consuelo, un escape de la realidad, y adentra al lector en un universo que no envejece. Temáticas como la amistad, el duelo, la identidad, la discriminación, la valentía y el amor son las que mejor representan la historia de aquel niño que, a pesar de las circunstancias y el dolor, logró sobrevivir y encontrar la felicidad y la paz.