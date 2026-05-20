¿Un clásico renovado? Preparan película de Betty Boop con Quinta Brunson

Betty Boop sigue siendo uno de los rostros más populares de las caricaturas. Su estilo y diseño la hicieron mantenerse vigente durante décadas, apareciendo en todo tipo de productos y referencias de la cultura pop. Ahora, el icónico personaje creado por Max Fleischer regresará a la gran pantalla.

Quinta Brunson estará al frente de Betty Boop

De acuerdo con información de Variety, la actriz y productora Quinta Brunson, conocida por crear Colegio Abbott, será la encargada de desarrollar y protagonizar la nueva película live-action inspirada en el famoso personaje animado, Betty Boop.

El proyecto estará realizado junto a Fifth Chance Productions, la productora de Brunson; además, estará asociada con Mark Fleischer, nieto del creador original de Betty Boop, y el estudio Fleischer Studios.

¿De qué tratará la película de Betty Boop?

Por ahora, la película sigue en etapa de desarrollo y contará con Erin Wehrenberg al frente del área creativa dentro de la productora de Quinta Brunson. Según los primeros detalles, el proyecto no buscará ser únicamente una adaptación tradicional de Betty Boop, sino una historia enfocada en cómo nació el personaje y el impacto que tuvo con el paso de los años.

La idea también explorará la relación entre Max Fleischer y la caricatura que creó, mostrando cómo Betty Boop terminó convirtiéndose en un ícono de la cultura pop mucho más grande de lo que originalmente imaginó su creador.

De acuerdo con Quinta Brunson, una de las razones por las que decidió involucrarse en el proyecto es porque siempre ha visto a Betty Boop como un personaje adelantado a su época. La actriz considera que su historia todavía tiene mucho que decir dentro de la cultura pop y el entretenimiento actual.

Por otro lado, Mark Fleischer aseguró que encontró una gran conexión creativa con Brunson y destacó que la actriz entendió desde el inicio la esencia que convirtió a Betty Boop en uno de los personajes más reconocibles de la animación.

¿Un clásico renovado? Preparan película de Betty Boop con Quinta Brunson IG bettyboop

¿Qué dijeron las redes sobre la película de Betty Boop?

La nueva película de Betty Boop también llega en un momento donde Hollywood sigue apostando por revivir personajes clásicos bajo una visión más actual, algo que ya ocurrió con títulos como Barbie, Blancanieves y La Sirenita.

Como era de esperarse, el anuncio de Quinta Brunson como protagonista de la película también ha empezado a generar conversación entre fans y usuarios en redes sociales, especialmente porque plantea una nueva manera de reinterpretar a un personaje que durante décadas estuvo ligado a la imagen original creada en los años 30.

¿Un clásico renovado? Preparan película de Betty Boop con Quinta Brunson IG bettyboop

¿Quién es Betty Boop?

Aunque mucha gente hoy ubica a Betty Boop más por ropa y accesorios, el personaje en realidad nació hace casi 100 años dentro de los cortos animados de Max Fleischer.

Desde que apareció por primera vez en los años 30, Betty Boop llamó la atención por tener un estilo muy distinto al de otras caricaturas de esa época. Su diseño, personalidad y manera de hablar hicieron que rápidamente se volviera uno de los personajes más reconocidos de la animación.

Betty Boop tenía una imagen más ligada al mundo del jazz, los cabarets y la música, algo que ayudó a que destacara rápidamente dentro de la animación estadounidense.