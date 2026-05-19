Muse estrena Hexagons: El cuarto sencillo de su próximo álbum The Wow! Signal

A casi un mes de la fecha fijada para el lanzamiento oficial de su nueva producción discográfica, Muse liberó el tema Hexagons. La pista funciona como el cuarto y definitivo sencillo promocional del álbum The Wow! Signal, rompiendo el prolongado silencio comercial del trío británico antes de su inminente regreso a los escenarios internacionales. El lanzamiento calma las exigencias de sus fieles seguidores y prepara el terreno para dominar las listas de reproducción del verano.

HEXAGONS: LA NUEVA APUESTA ÉPICA Y POLÍTICA DE MATT BELLAMY

La canción inyecta la dosis exacta del sonido clásico de Muse. La inconfundible voz del líder Matt Bellamy domina la pista desde el primer segundo, respaldada por riffs de guitarra saturados y arreglos de batería que empujan la estructura musical hacia una atmósfera completamente épica.

El arranque del tema expone una lírica cruda y directa. "Soy una marioneta con cuerdas cortadas / Devora mi alma mientras estoy débil y muriendo", recita Bellamy. Las redes sociales y los foros de seguidores catalogaron inmediatamente este lanzamiento como la propuesta más politizada de toda la campaña promocional del disco.

Muse sobre el escenario con los fans de fondo. Foto de FB: Muse

El camino sonoro hacia The Wow! Signal comenzó a trazarse a mediados del año pasado. La agrupación originaria de Devon entregó la pista Unravelling en junio de 2025. El ritmo de lanzamientos de la banda aceleró este año con la llegada de Be With You en el mes de marzo y el sorpresivo estreno de Cryogen apenas en el pasado mes de abril.

La comunidad de fanáticos recibió esta ola de música inédita con índices de total aprobación. Los oyentes señalan que estos cuatro adelantos marcan el regreso triunfal de Muse al sonido agresivo que definió sus primeros materiales de estudio. Los expertos en música comparan la energía actual del trío con la crudeza sonora del icónico disco Origin of Symmetry, una etapa venerada por la crítica global.

Matt Bellamy tocando en un escenario con llamas. The Wow! Signal

GIRA NORTEAMERICANA Y LA AUSENCIA EN EL CARTEL DEL CORONA CAPITAL

El calendario oficial de la banda marca el próximo 26 de junio para la revelación total de The Wow! Signal en todas las plataformas digitales. Tras la publicación del álbum completo, el conjunto británico armará su equipo para salir de viaje y arrancar su nueva serie de presentaciones en vivo.

El tour masivo por Norteamérica encenderá los amplificadores a partir del 2 de julio. La logística de los conciertos incluye el soporte musical de agrupaciones de alto calibre. Bandas como Bloc Party, The Temper Trap y Portugal. The Man se encargarán de calentar los escenarios, alternándose las fechas como grupos abridores a lo largo del recorrido.

Muse en el promocional de su nuevo álbum. Foto de FB: Muse

La confirmación de la gira levantó dudas sobre una escala obligada en territorio nacional. A más de 10 años de encabezar el imponente cartel del festival Corona Capital en su edición de 2015, el nombre de Muse figuró como uno de los grandes ausentes en la alineación del evento masivo para este año.

La exclusión del festival capitalino cancela su participación en formatos compartidos dentro de la ciudad. La base de seguidores mexicanos mantiene intacta la expectativa y presiona en medios digitales para asegurar una fecha independiente, aguardando un anuncio oficial que confirme el aterrizaje de los británicos para presentar el poder de The Wow! Signal en un concierto en solitario a finales de año.