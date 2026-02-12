¿Dónde vivirá ahora? Sarah Ferguson abandona Reino Unido tras caso Epstein

La vida de Sarah Ferguson ha dado un giro radical en cuestión de semanas. Tras la publicación de nuevos documentos desclasificados del caso Jeffrey Epstein el pasado 30 de enero, la ex duquesa de York ha optado por abandonar el Reino Unido y poner tierra de por medio.

¿Por qué se mudó Sarah Ferguson?

A sus 66 años, “Fergie” enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia pública, marcada durante décadas por escándalos financieros, polémicas personales y una relación siempre ambigua con la familia real británica.

La exduquesa de York tuvo que desalojar Royal Lodge luego de que el rey Carlos III ordenara su cierre definitivo. AFP

La decisión no llega en el vacío. Coincide con el desalojo definitivo de Royal Lodge, la residencia del Crown Estate que compartió durante más de veinte años con el príncipe Andrés, a pesar de su divorcio en 1996.

El rey Carlos III, presionado por la creciente controversia en torno a su hermano, habría ordenado el cierre de esa etapa.

¿Dónde está Sarah Ferguson?

Mientras Andrés encontró acomodo en otra propiedad vinculada a la familia en Buckingham, Sarah eligió otro destino: los Emiratos Árabes Unidos.

Fergie optó por refugiarse en los Emiratos Árabes Unidos. IG sarahferguson15

Antes de instalarse en Oriente Medio, la ex duquesa pasó unos días en los Alpes franceses y acompañó a su hija menor, la princesa Eugenia, a Art Basel en Doha, Qatar.

Esos viajes, según allegados, no solo respondieron a compromisos sociales, sino también a la necesidad de tomar distancia y reorganizar su vida lejos del asedio mediático británico.

¿Cuál era la relación entre Sarah Ferguson y Epstein?

El detonante ha sido la revelación de correos electrónicos que evidencian una relación más estrecha con Jeffrey Epstein de la que ella había reconocido públicamente. Aunque su situación no es equiparable a la del príncipe Andrés, directamente investigado por su vínculo con el financiero condenado por tráfico sexual de menores, los documentos la colocan en una posición incómoda.

La revelación de correos electrónicos comprometedores afectó gravemente su imagen pública. IG sarahferguson15 / Grosby

En particular, han salido a la luz mensajes en los que solicitaba ayuda económica urgente, lo que ha reavivado viejas críticas sobre su histórica mala gestión financiera.

¿Por qué Sarah Ferguson no tiene dinero?

Las consecuencias tras Epstein no tardaron en llegar. Contratos editoriales que le daban estabilidad, patrocinios comerciales y colaboraciones con organizaciones benéficas comenzaron a desaparecer en cadena.

Incluso su fundación anunció el cierre temporal tras el escándalo. Durante años, su faceta como escritora de libros infantiles y novelas románticas le permitió mantener una imagen más ligera y cercana. Hoy, esa vía de ingresos parece haberse evaporado.

Necesito volver a trabajar, necesito dinero”, habría confesado a amigos cercanos, según la prensa británica.

Contratos editoriales, patrocinios y colaboraciones benéficas se cancelaron tras el escándalo. IG sarahferguson15

No es la primera vez que Ferguson enfrenta apuros económicos. Desde su salida oficial de la Casa Real en los años noventa, sus dificultades financieras han sido recurrentes y públicas, incluyendo aquel sonado episodio de 2010 en el que fue grabada ofreciendo acceso al entonces príncipe Andrés a cambio de dinero.

Ahora, sin el respaldo institucional y con oportunidades limitadas en Reino Unido, la ex duquesa busca reinventarse una vez más. Fuentes cercanas aseguran que es plenamente consciente de que el dinero es su mayor preocupación.

Con más de seis décadas de vida y una reputación golpeada, el mercado británico no parece ofrecerle demasiadas puertas abiertas.

Fuentes cercanas aseguran que su principal preocupación actual es económica. IG sarahferguson15

¿Cómo es la relación de Sarah Ferguson con la Familia Real?

Todo indica que marcará distancia definitiva con Andrés. Si durante años se definieron como “la pareja de divorciados más feliz”, esa complicidad práctica parece haber llegado a su fin.

Mudarse junto a él a la nueva residencia asignada en Sandringham no estaría en sus planes. Su prioridad sería reconstruir su identidad lejos de la sombra permanente del escándalo.

La exduquesa busca marcar distancia definitiva del príncipe Andrés en esta nueva etapa. Grosby

Ferguson, quien durante años logró sobrevivir a las tormentas mediáticas, enfrenta ahora un escenario distinto. Sin hogar en Reino Unido, sin contratos y sin red de seguridad clara, inicia una etapa incierta en los Emiratos Árabes.

