El adiós a una generación: actores de series de los 90 que fallecieron en los últimos años

Durante los últimos años, varias figuras que definieron la televisión de los años noventa se han despedido de forma inesperada. Actores que acompañaron la infancia y adolescencia de millones de personas hoy son recordados no solo por sus personajes icónicos, sino por las historias humanas que quedaron detrás de cámara.

Desde protagonistas de Friends, Beverly Hills 90210 o Dawson’s Creek, hasta estrellas infantiles que crecieron frente a las cámaras, estos actores de series de los 90 que fallecieron recientemente forman parte de una lista que sigue creciendo y que ha generado una profunda nostalgia entre quienes crecieron viendo sus historias semana a semana.

A continuación, recordamos a algunos de ellos.

Famosos de los 90 fallecidos

James Van Der Beek (1977–2026)

James Van Der Beek, recordado mundialmente por dar vida a Dawson Leery en Dawson’s Creek, falleció a los 48 años, a menos de un mes de cumplir 49. El actor murió a causa de un cáncer de colon, enfermedad que le fue diagnosticada en la segunda mitad de 2023, aunque decidió hacerlo público hasta noviembre de 2024.

Además de su papel protagónico en la entrañable serie juvenil que marcó finales de los noventa, Van Der Beek participó en diversas producciones de cine y televisión, entre ellas Varsity Blues (Juego de campeones), consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de su generación.

Su muerte conmocionó a fans de todo el mundo, quienes crecieron viendo sus dilemas adolescentes frente a la pantalla.

Michelle Trachtenberg (1985–2025)

Michelle Trachtenberg falleció el pasado 26 de febrero de 2025. A casi dos meses de su muerte, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York confirmó a People que legalmente su fallecimiento fue clasificado como causas naturales.

De acuerdo con el mismo medio, las complicaciones de Diabetes Mellitus, enfermedad relacionada con los niveles de azúcar en la sangre, fueron el detonante de su deceso.

Inicialmente, fuentes citadas por The New York Post señalaron que la actriz había recibido recientemente un trasplante de hígado, lo que generó especulación sobre posibles complicaciones derivadas del procedimiento. Sin embargo, People aclaró que su muerte estuvo vinculada a la diabetes.

Trachtenberg fue ampliamente conocida por sus papeles en Buffy la cazavampiros, Gossip Girl y Dr. House. Aunque en redes sociales aseguró en varias ocasiones encontrarse bien de salud, fuentes cercanas indicaron a People que también atravesaba episodios de depresión en sus últimos meses.

Shannen Doherty (1971–2024)

Shannen Doherty murió el 13 de julio de 2024 a los 53 años en Malibú, California. La actriz fue una de las figuras más emblemáticas de los años noventa gracias a sus interpretaciones de Brenda Walsh en Beverly Hills, 90210 y Prue Halliwell en Charmed.

Su carrera se extendió por más de cuatro décadas, pero fue su participación en 90210 la que la catapultó al estrellato internacional.

En marzo de 2015 fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió a mastectomía, quimioterapia y radiación. En 2017 anunció que estaba en remisión, aunque dos años después el cáncer regresó. En junio de 2023 reveló en Instagram que la enfermedad se había extendido a su cerebro y posteriormente a los huesos.

Doherty documentó abiertamente su proceso médico y mantuvo una postura pública de lucha constante contra la enfermedad.

Benji Gregory (1978–2024)

Benji Gregory, recordado por interpretar a Brian Tanner en ALF, fue hallado muerto dentro de un automóvil estacionado en Peoria, Arizona. Según TMZ, la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa determinó que su fallecimiento se debió a una combinación de exposición extrema al calor y cirrosis hepática.

Su hermana Rebecca Gregory declaró al mismo medio que junto a él también fue encontrado su perro de servicio. La autopsia reveló daño hepático prolongado, aunque no se ha precisado el origen exacto de la cirrosis.

Gregory creció en una familia de actores y participó en diversas producciones televisivas antes de alejarse del medio.

Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry estremeció al mundo del entretenimiento. El actor, inmortalizado como Chandler Bing en Friends, fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, a los 54 años.

La autopsia determinó que falleció por los efectos agudos de la ketamina, anestésico disociativo utilizado en algunos tratamientos contra la depresión, pero que también puede provocar efectos alucinógenos.

Un tribunal de Los Ángeles sentenció posteriormente a 30 meses de prisión al médico Salvador Plasencia por haberle recetado ketamina antes de su muerte. Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de la sustancia, según reportes judiciales.

Las investigaciones federales revelaron que Perry obtuvo la droga a través de una red clandestina en Hollywood. El actor había hablado abiertamente sobre sus luchas contra la depresión y las adicciones durante años.

Bob Saget (1956–2022)

Bob Saget, recordado como el entrañable Danny Tanner en Full House, falleció el 9 de enero de 2022 a los 65 años. Fue encontrado sin vida en una habitación de hotel en Orlando, Florida.

De acuerdo con un comunicado difundido por su familia a People, el actor murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico accidental.

“Las autoridades han determinado que Bob falleció por un traumatismo craneoencefálico”, informó su familia, añadiendo que se golpeó accidentalmente la parte posterior de la cabeza, no lo consideró grave y se fue a dormir.

Saget se encontraba de gira con su espectáculo de comedia. Además de Full House, fue conductor de America’s Funniest Home Videos y narrador de How I Met Your Mother.

Dustin Diamond (1977–2021)

Dustin Diamond, conocido por interpretar a Samuel “Screech” Powers en Salvado por la campana, murió el 1 de febrero de 2021 a los 44 años tras una batalla de apenas tres semanas contra un cáncer.

El actor fue hospitalizado en Florida después de que su representante informara que padecía cáncer de pulmón. La serie, emitida entre 1989 y 1993, se convirtió en un fenómeno mundial y Diamond permaneció ligado a su personaje durante gran parte de su carrera, incluso participando posteriormente en reality shows como Celebrity Big Brother.

Luke Perry (1966–2019)

Luke Perry falleció el 4 de marzo de 2019 a los 52 años, luego de sufrir un derrame cerebral isquémico masivo. El actor murió rodeado de familiares y amigos, según confirmó su publicista.

Saltó a la fama como Dylan McKay en Beverly Hills, 90210 y años después participó en Riverdale como Fred Andrews. También actuó en películas como Buffy the Vampire Slayer, 8 Seconds y The Fifth Element.

La partida de estos actores de series de los 90 no solo marca el fin de etapas personales, también cierra capítulos completos en la memoria colectiva de quienes crecieron frente al televisor. Sus personajes siguen vivos en repeticiones, plataformas de streaming y recuerdos compartidos.

Porque más allá de la fama, todos ellos formaron parte de historias que acompañaron nuestras propias vidas.