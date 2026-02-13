Las 10 revelaciones más extrañas del caso Jeffrey Epstein

La publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein ha reactivado uno de los escándalos más complejos de la última década en torno a redes de abuso sexual, encubrimiento y conexiones con personas de alto perfil.

Tras la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de liberar millones de páginas de documentos bajo la Epstein Files Transparency Act, investigadores, legisladores y medios han desenterrado datos que sorprenden incluso a quienes ya conocían el caso.

Epstein murió en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores, pero la investigación no terminó con su fallecimiento. La divulgación de más de 3 millones de páginas, 180 mil imágenes y casi 2 mil videos ha intensificado el escrutinio público. Estas revelaciones no solo arrojan luz sobre su red, sino que también han desatado críticas sobre la forma en que se manejó la información y quiénes aparecen mencionados en los archivos.

Bill Gates aparece con una mujer, cuya identidad ha sido ocultada, en esta imagen del patrimonio de Epstein publicada por los demócratas. Reuters

La liberación de los archivos del caso Epstein: lo que trajo enero de 2026

A finales de enero de 2026, el DOJ publicó una nueva tanda masiva de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, incluida la última y más extensa que se esperaba tras la aprobación de una ley que ordenaba su divulgación. Esta serie de documentos incluye textos, correos electrónicos, fotografías y videos que cubren comunicaciones y actividades alrededor del caso, aunque no todos los archivos son públicos por completo debido a la necesidad de proteger a víctimas.

La liberación también ha estado marcada por errores y retiradas de documentos, luego de que miles de archivos expuestos incluyeran información personal de víctimas, obligando al propio DOJ a retirarlos temporalmente para corregir las fallas de redacción.

Además, legisladores han logrado acceso a versiones no redactadas en una sala de lectura especial en Washington, D.C., aunque gran parte del contenido aún está restringido por cuestiones legales y de protección de datos sensibles.

El proceso ha animado debates intensos sobre transparencia, privacidad y justicia, con críticos que acusan al gobierno de retener información crucial sobre figuras poderosas que podrían haber facilitado la red de Epstein.

La publicación de correos y fotografías del caso Epstein ha generado protestas de sobrevivientes que exigen transparencia total. AFP

Diez revelaciones extrañas y perturbadoras

Personajes poderosos repetidamente mencionados: el expresidente Donald Trump aparece más de 3 mil veces en los documentos, aunque no se han derivado cargos adicionales tras revisiones oficiales.

Posible hijo engendrado: los archivos sugieren que Epstein podría haber tenido un hijo hace aproximadamente 15 años, información previamente desconocida.

Correos de un miembro de la realeza británica: documentos incluyen correos de Andrew Mountbatten-Windsor (príncipe Andrés) invitando a Epstein a Buckingham Palace años después de su condena por delitos sexuales.

Conversaciones con líderes internacionales: políticos y diplomáticos como Børge Brende, exministro de Noruega, figuraron en correspondencia con Epstein, pese a negar vínculos antes del lanzamiento de los archivos.

Imágenes controvertidas: algunos visuales mostrados habrían incluido objetos culturales sensibles, como un fragmento de la Kiswa, la tela sagrada de la Kaaba, lo que generó indignación internacional.

Errores de redacción que expusieron víctimas: más de 7 mil documentos fueron retirados por contener nombres y detalles de víctimas, provocando críticas de defensores de sobrevivientes.

Investigaciones en Europa: diplomáticos noruegos y otros funcionarios están bajo escrutinio por posibles enlaces y beneficios asociados a Epstein.

Ausencia de nuevos cargos: pese a la cantidad de evidencia publicada, altos funcionarios del DOJ han señalado que no hay base clara para presentar nuevos cargos derivados de los archivos.

Redes más amplias de contactos: además de figuras estadounidenses, empresarios, líderes y académicos aparecen en correos, muchos sin una explicación clara de su relación con Epstein.

Protestas y exigencias de transparencia: grupos de sobrevivientes han denunciado que la información liberada aún no revela la verdad completa y exigen que todo el material se haga público sin redacciones.

Publican imágenes inquietantes de la isla privada de Epstein en el Caribe. Foto: Reuters.

Estas revelaciones han reavivado preguntas sobre encubrimientos, responsabilidades individuales y la diferencia entre mención en documentos y evidencia de delito. La publicación de archivos sigue siendo un proceso en curso, con presiones políticas y judiciales para que la justicia —y la verdad— se abra paso entre millones de páginas.