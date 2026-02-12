¿Quiénes cantarán en Premios Lo Nuestro 2026? Artistas que no te puedes perder

La cuenta regresiva para Premios Lo Nuestro 2026 ya comenzó y la expectativa no deja de crecer. La ceremonia, que se celebrará el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, promete ser una de las más espectaculares de los últimos años. Además de ampliar la cobertura de la alfombra magenta con Noche de Estrellas y ofrecer contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, la producción ha revelado nuevos artistas que subirán al escenario.

Aquí te contamos quiénes cantarán en Premios Lo Nuestro 2026 y por qué no puedes perderte sus presentaciones.

Café Quijano rendirá homenaje a Manolo Díaz

La agrupación española Café Quijano debutará en la gala con una participación muy especial: formarán parte del homenaje a Manolo Díaz, quien recibirá el Premio Especial Visionario de Lo Nuestro.

El trío interpretará el clásico “Black is Black”, tema popularizado en los años 60 por Los Bravos, canción que alcanzó éxito internacional gracias al impulso de Díaz. Sin duda, será uno de los momentos nostálgicos y emotivos de la noche.

Eladio Carrión, parte clave del tributo a Arcángel

El rapero puertorriqueño Eladio Carrión también subirá al escenario para participar en el reconocimiento a Arcángel, quien será distinguido con el Special Award Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.

Carrión llega fuerte a la gala con cuatro nominaciones, incluyendo Artista Masculino del Año - Urbano y Álbum del Año - Urbano por Don Kbrb. Su actuación promete energía, lírica afilada y una celebración del movimiento urbano latino.

J Balvin hará vibrar el escenario

Uno de los nombres más esperados es el de J Balvin, quien también formará parte del homenaje a Arcángel.

El colombiano es uno de los artistas más nominados este año, compitiendo en seis categorías, entre ellas Canción del Año - Urbano y Colaboración del Año. Su presencia garantiza un show cargado de ritmo, visuales impactantes y conexión global.

Jay Wheeler regresa a lo grande

El romántico urbano Jay Wheeler volverá al escenario de Premios Lo Nuestro para unirse al tributo a Arcángel.

Con tres nominaciones, incluyendo Canción del Año - Pop/Urbano, el cantante promete una presentación cargada de sentimiento, una de sus principales cartas fuertes ante el público.

Jhayco y Mora, representantes del reggaetón actual

El escenario también contará con la presencia de Jhayco, una de las figuras más influyentes del género urbano, quien participará en el reconocimiento a Arcángel.

Por su parte, Mora debutará en Premios Lo Nuestro formando parte del mismo homenaje. Ambos artistas representan la nueva ola del reggaetón y prometen actuaciones memorables.

Mau y Ricky: doble participación especial

El dúo venezolano Mau y Ricky tendrá una participación destacada en el homenaje a Manolo Díaz.

Interpretarán su éxito “La Moto” y, por primera vez en televisión, cantarán “Te Quiero” junto a Kapo. Además, compiten en dos categorías, consolidándose como uno de los dúos pop más sólidos del momento.

Melody: debut con sabor europeo

La cantante española Melody debutará en el escenario interpretando “Hay que venir al sur” como parte del homenaje a Manolo Díaz.

Con una nominación en la categoría Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano, Melody promete aportar frescura y energía al espectáculo.

Sech vuelve a conquistar corazones

El panameño Sech regresará al escenario para formar parte del reconocimiento a Arcángel. Su estilo romántico urbano y su conexión con el público aseguran uno de los momentos más coreados de la noche.

Tokischa estrenará “Ridin” en televisión

La dominicana Tokischa debutará en Premios Lo Nuestro con el estreno televisivo de su más reciente sencillo “Ridin”, un tema que celebra el amor propio y la independencia femenina.

Con cuatro nominaciones, Tokischa llega como una de las figuras femeninas más fuertes del género urbano en 2026.

¿Cuándo y dónde ver Premios Lo Nuestro 2026?

La ceremonia se celebrará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. Podrá disfrutarse a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX.

