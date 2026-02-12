¿Es IA? Filtran FOTO de supuesta boda de Bad Bunny y Gabriela; anillos desatan rumores

El nombre de Bad Bunny no deja de estar en tendencia. Tras su impactante presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, ahora el “Conejo Malo” vuelve a acaparar titulares, pero no por su música, sino por su vida amorosa. Una supuesta foto de boda junto a Gabriela Berlingeri desató una ola de especulaciones en redes sociales, donde usuarios incluso cuestionan si la imagen fue generada con Inteligencia Artificial (IA).

La fotografía, compartida por la influencer de espectáculos Jaqueline Martínez, conocida como “Chamonic”, muestra lo que sería una ceremonia íntima, con un hombre con traje claro que muchos aseguran es Benito Antonio Ocasio y una mujer vestida de novia de espaldas, presuntamente Gabriela.

La foto que encendió las alarmas

La instantánea fue difundida a través de Instagram y rápidamente se volvió viral. En la foto se aprecia a un hombre con traje en tono claro frente a una mujer con vestido blanco y velo. La escena, que aparenta ser una boda privada, carece de detalles claros sobre el lugar o la fecha.

Algunos usuarios señalaron que la iluminación y ciertos contornos parecen “demasiado perfectos”, lo que abrió la conversación sobre si podría tratarse de una imagen creada o alterada con IA. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que confirme que la foto sea falsa o auténtica.

Lo cierto es que la publicación reavivó las especulaciones sobre la relación entre Bad Bunny y Gabriela.

Bad Bunny y Gabriela en supuesta boda Instagram: Chamonic

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri es una diseñadora de joyería y empresaria puertorriqueña que ha sido vinculada sentimentalmente con Bad Bunny desde hace varios años. Aunque ambos han mantenido su relación con bajo perfil, ella ha sido vista en múltiples eventos junto al cantante y ha participado en proyectos creativos relacionados con su música.

Durante la pandemia por Covid-19, el propio artista confesó que Gabriela fue una de las personas más cercanas a él durante el confinamiento, lo que fortaleció las versiones de que su vínculo iba más allá de la amistad.

A pesar de ello, ninguno ha confirmado públicamente si mantienen una relación formal o si han dado un paso más hacia el matrimonio.

Grosby Group

Los anillos que alimentan rumores de compromiso

El revuelo no comenzó únicamente con la supuesta foto de boda. Días antes, durante la edición más reciente de los Premios Grammy, Bad Bunny fue captado luciendo un anillo en el dedo anular izquierdo, tradicionalmente asociado con compromiso o matrimonio.

Poco después, el 8 de febrero, Gabriela publicó una imagen en Instagram en la que aparecía usando una gorra con las letras “PRL” en apoyo al cantante durante el Super Bowl LX. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que ella también llevaba un anillo en el mismo dedo.

Gabriela Instagram @gabrielaberlingeri

La coincidencia desató teorías en redes sociales sobre un posible compromiso secreto.

¿Coincidencia o boda real?

En la era digital, donde la línea entre lo real y lo generado por IA puede ser difusa, los fans analizan cada detalle. Algunos consideran que podría tratarse de una estrategia mediática para mantener el interés tras el éxito del medio tiempo del Super Bowl. Otros creen que simplemente es una ceremonia privada que la pareja ha decidido no hacer pública.

Cabe recordar que Bad Bunny ha sido reservado con su vida personal. A lo largo de su carrera ha evitado confirmar relaciones sentimentales de manera explícita, priorizando su trabajo artístico sobre la exposición mediática de su intimidad.

Hasta el momento, ni el intérprete de “Me porto bonito” ni Gabriela Berlingeri han emitido declaraciones sobre la supuesta boda o el significado de los anillos.

AAAT*