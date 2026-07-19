La final del Mundial 2026 no solo reunirá a millones de aficionados frente a las pantallas, también será el pretexto para que Santa Fe Klan conviva con sus seguidores. El rapero sorprendió con una invitación abierta para disfrutar el partido en el barrio que lo vio crecer, donde promete un ambiente de fiesta para celebrar el cierre del torneo.

Santa Fe Klan invita a ver la final del Mundial 2026 en su barrio IG

¿Qué anunció Santa Fe Klan sobre la final del Mundial 2026?

A unas horas de que se dispute la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Santa Fe Klan sorprendió a sus millones de seguidores con una invitación poco común.

A través de sus redes sociales, el rapero originario de Guanajuato convocó a sus fans para reunirse en las calles de su barrio y disfrutar juntos del partido más importante del torneo.

Fue mediante una publicación en su cuenta de Facebook donde invitó a sus seguidores a acompañarlo en el cierre de la fiesta mundialista, no solo para ver el encuentro, sino también para compartir alimentos y bebidas.

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El mensaje del rapero acumuló miles de comentarios y se compartió en distintas publicaciones. Mientras algunos usuarios confirmaron que asistirán a la convivencia, otros lamentaron no vivir en el barrio del cantante para formar parte del evento.

Santa Fe Klan invita a ver la final del Mundial 2026 en su barrio Captura de pantalla

¿Dónde será la reunión que organizó Santa Fe Klan para ver la final del Mundial?

El encuentro se llevará a cabo en el barrio de Santa Fe, ubicado en Guanajuato capital, un sitio que ha ganado notoriedad nacional gracias al éxito del cantante.

Desde sus primeros éxitos, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, ha procurado mantener un fuerte vínculo con la comunidad donde pasó su infancia. En diversas entrevistas y proyectos ha expresado su intención de impulsar el desarrollo económico y social de la zona, además de convertirla en un punto de encuentro para sus seguidores.

No es la primera vez que el rapero organiza actividades abiertas en este lugar. En años recientes ha realizado convivencias, grabaciones de videoclips e incluso ha manifestado su interés por construir espacios comerciales y culturales que beneficien a los habitantes del barrio.

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¿A qué hora es la final del Mundial 2026 entre España y Argentina y dónde verla?

La gran final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. El partido enfrentará a España y Argentina, dos selecciones que superaron las semifinales y buscarán conquistar el trofeo más importante del futbol internacional.

Para los aficionados en México, el encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro del país. La transmisión estará disponible por televisión abierta y de paga, además de diversas plataformas de streaming con los derechos de la FIFA, por lo que millones de personas seguirán el desenlace del torneo desde sus hogares o en reuniones organizadas en distintas ciudades.

La final marcará el cierre de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, un torneo histórico que reunió por primera vez a 48 selecciones y dejó encuentros memorables desde la fase de grupos hasta las rondas eliminatorias.

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¿Qué habrá en el evento gratuito que prepara Santa Fe Klan para sus seguidores?

Además de instalar pantallas para seguir la final del Mundial 2026, Santa Fe Klan adelantó que los asistentes podrán disfrutar de comida, bebidas y un ambiente completamente festivo.

Aunque el cantante no dio a conocer un programa oficial ni confirmó si ofrecerá una presentación musical, sus seguidores esperan que interprete algunas canciones o improvise un freestyle, ya que suele sorprender al público durante este tipo de convivencias.

La convocatoria de Santa Fe Klan convierte la final del Mundial 2026 en una celebración que va más allá del futbol. Con una convivencia gratuita en el barrio que lo vio crecer, el rapero busca compartir con sus seguidores uno de los eventos deportivos más importantes del año y reforzar el vínculo que mantiene con su comunidad en Guanajuato.