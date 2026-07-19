Javier Bardem, Rosalía, Ester Expósito y los famosos españoles celebrando al campeón 

Vaya forma de anular a Argentina por parte de España, por eso y más, en el país ibérico se habrá dormido un poco. En redes sociales, celebridades presumían su felicidad. Por supuesto, Javier Bardem tocando la copa que sostuvo Borja Iglesias en el MetLife Stadium. Ester Expósito en videollamada porque, como se ha revelado, anda de juerga y vacaciones con su novio Kylian Mbappé. Los actores de La casa de papel, Pedro Alonso y Ursula Corberó, vieron el triunfo en un viaje y en casa, respectivamente, mientras que Rosalía, Ana Torroja, Aitana y Pablo Alborán agitaron su bandera con la misma pasión que la representan en los escenarios.

La final tuvo muchas emociones. Muchos otros países optaron por apoyar a la Furia Roja, algunos por ser fans del Real Madrid, Barcelona o el Atleti, otros por simplemente llevarle la contra a Argentina, como sucedió con Mia Khalifa. Desde cualquier parte del mundo llegaron mensajes, por ejemplo, estando en Los Ángeles, Enrique Bunbury mandó su mensaje, lo mismo Santi Balmes (voz de Love of Lesbian), desde alguna otra parte. El bombo sonó y España respondió. Dignos campeones... ¡otra vez!

Penélope Cruz con la camiseta de Lamine Yamal. Instagram

Ibai Llanos estaba que flipaba de felicidad. Instagram

Rosalía durmió con la Roja. Instagram

Pablo Alborán Instagram

Aitana Instagram

Ester Expósito está de vacaciones con Kylian Mbappé, así que tuvo que celebrar con sus amigas a la distancia. Instagram

Ana Torroja Instagram

Úrsula Corberó, de La Casa de Papel. Instagram

Mia Khalifa se unió a la comunidad española con su playera del Barcelona. Instagram