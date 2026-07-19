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Javier Bardem, Rosalía, Ester Expósito y los famosos españoles celebrando al campeón 

Desde luego, Javier Bardem bajó a celebrar con su selección y se dio el tiempo de tocar la Copa por permiso de Borja Iglesias

Por: Jorge Santamaría

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Vaya forma de anular a Argentina por parte de España, por eso y más, en el país ibérico se habrá dormido un poco. En redes sociales, celebridades presumían su felicidad. Por supuesto, Javier Bardem tocando la copa que sostuvo Borja Iglesias en el MetLife Stadium. Ester Expósito en videollamada porque, como se ha revelado, anda de juerga y vacaciones con su novio Kylian Mbappé. Los actores de La casa de papel, Pedro Alonso y Ursula Corberó, vieron el triunfo en un viaje y en casa, respectivamente, mientras que Rosalía, Ana Torroja, Aitana y Pablo Alborán agitaron su bandera con la misma pasión que la representan en los escenarios.  

La final tuvo muchas emociones. Muchos otros países optaron por apoyar a la Furia Roja, algunos por ser fans del Real Madrid, Barcelona o el Atleti, otros por simplemente llevarle la contra a Argentina, como sucedió con Mia Khalifa. Desde cualquier parte del mundo llegaron mensajes, por ejemplo, estando en Los Ángeles, Enrique Bunbury mandó su mensaje, lo mismo Santi Balmes (voz de Love of Lesbian), desde alguna otra parte. El bombo sonó y España respondió. Dignos campeones... ¡otra vez!

Penélope Cruz con la camiseta de Lamine Yamal.
Penélope Cruz con la camiseta de Lamine Yamal.Instagram
Ibai Llanos estaba que flipaba de felicidad.
Ibai Llanos estaba que flipaba de felicidad.Instagram
Rosalía durmió con la Roja.
Rosalía durmió con la Roja.Instagram
Pablo Alborán
Pablo AlboránInstagram
Aitana
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Ester Expósito está de vacaciones con Kylian Mbappé, así que tuvo que celebrar con sus amigas a la distancia.
Ester Expósito está de vacaciones con Kylian Mbappé, así que tuvo que celebrar con sus amigas a la distancia.Instagram
Ana Torroja
Ana TorrojaInstagram
Úrsula Corberó, de La Casa de Papel.
Úrsula Corberó, de La Casa de Papel.Instagram
Mia Khalifa se unió a la comunidad española con su playera del Barcelona.
Mia Khalifa se unió a la comunidad española con su playera del Barcelona.Instagram
Antonio Bandera mandó un mensaje a los jugadores campeones
Antonio Bandera mandó un mensaje a los jugadores campeonesInstagram

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