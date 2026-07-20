Shakira y BTS, los reyes del show del medio tiempo que odió Wayne Rooney

Ayer, el sueño mundialista terminó y para fortuna de Wayne Rooney, el exseleccionado inglés, el show de medio tiempo de la final de la justa duró apenas 11 minutos… aunque, para él, fue una eternidad.

Me alegré de que acabara. Vamos, muchos de los artistas que participaron me gustan, pero me pareció una porquería. Sólo quiero que vuelva el futbol”, dijo la figura del Manchester United.

¿Realmente fue tan malo?

El entretiempo abrió con Madonna interpretando su hit Music, una rola que llama completamente a la unidad, valores que promueve la organizadora del certamen del balompié mundial, Chris Martin, el productor del show e integrante de Coldplay, y Global Citizen. La Reina del Pop salió en forma totalmente icónica, de un esférico con luces neón para abordar un vehículo bajo el mando de dos astros brasileños: Ronaldinho y Ronaldo, Jar Jar Binks y el Fenómeno, cuyo común denominador con Madonna es ser parte del club de las cabras.

Ambos la acompañaron al empastado. Ahí cedieron la estafeta al venezolano Gustavo Dudamel y Los Muppets, autores de una versión bastante simpática de Seven Nation Army, de The White Stripes. Una selección oportuna, tomando en cuenta que desde hace muchos años, sobre todo en Países Bajos y Europa, algunos clubes lo tomaron como grito de guerra para sus cánticos. El mexicano Hirving Chucky Lozano fue uno de los vanagloriados con éste. La alfombra desplegada en el césped fue un arte algo parecido a My Universe, de Coldplay, un detalle que pasó casi desapercibido una vez que los personajes y el director de orquesta venezolano rindieron tributo al remo nórdico, popularizado por la fanaticada de Noruega, su selección y Erling Haaland.

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Como pasó en la inauguración, la mayoría del show intentó suceder en tierra, manejando una linealidad oportuna y cuya tercera parte era la más esperada por el ARMY global: la aparición de BTS. Por supuesto, eligieron Dynamite como tema para unirse a la fiesta mundialista. La participación de los Bangtan fue aplaudida: Ishowspeed y Laura Pausini compartieron en redes sociales algunos momentos junto a los sudcoreanos. Por supuesto, ARMY logró posicionar la participación de los chicos en los primeros lugares de búsquedas y trending topics. Muchos coincidieron que fue la presentación más enérgica del espectáculo, cuyo hilo conductor se interrumpió con la participación de Justin Bieber.

Muchos pamboleros y fans de Ted Lasso consideraron atinada la participación de Jason Sudeikis y Brendan Hunt.

Necesitamos a alguien con corazón, ¿sabes a lo que me refiero?", dijo el exentrenador del AFC Richmond, para que su asistente levantara el letrero para llamar al canadiense.

Entró con una guitarra acústica para hacer una versión bastante melódica de Everything Hallelujah, cuya nota final introdujo el atinado visual de Lumumba Vea, el aficionado más distinguido de la República Democrática del Congo, cuya misión cada partido de Les Leopards es imitar las posturas del famoso libertador y luchador social de su país Patrick Lumumba. Uno de los personajes más virales y famosos de la Copa del Mundo que se fue.

Shakira y Burna Boy repitieron la dosis del Dai Dai, sólo que ahora estuvieron acompañados de los Ghetto Kids, el famoso ensamble de bailarines africanos que se han viralizado gracias a sus irreverentes e incríbles coreografías.

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El cierre lo tuvo Coldplay con una canción aparentemente nueva y que redondeó el mensaje de amor que el Rey Pelé brindó por medio de un viejo pietaje.

Pronto se fueron los pocos más de 10 minutos, después vino la reacción de Rooney. Pero no fue un caso aislado, antes, Robert Smith, líder de The Cure, también manifestó su descontento por organizar este show en un partido de futbol. “Pero no es por los artistas”, precisó.