Samsung ya respondió formalmente a la demanda que interpuso Dua Lipa por el presunto uso indebido de su imagen.

La demanda, que se presentó este viernes 8 de mayo en una corte de California, acusa a Samsung de usar una foto de Dua Lipa sin permiso para vender sus pantallas en Estados Unidos, algo que supuestamente vienen haciendo desde 2025.

Dua Lipa en los televisores Samsung Especial

¿Qué dijo Samsung sobre la demanda que interpuso Dua Lipa?

La empresa surcoreana se defendió diciendo que no tenían malas intenciones. Según Samsung, un proveedor les garantizó que la foto de la cantante tenía todos los permisos necesarios para usarse.

“La imagen de la señora Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios de terceros que está disponible en los televisores Samsung y fue proporcionada originalmente por un socio de contenido para nuestro servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus. La imagen se utilizó únicamente después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público. Dada esta garantía, negamos cualquier alegación de uso indebido intencional. Samsung tiene un gran respeto por la señora Lipa y por la propiedad intelectual de todos los artistas. Hemos buscado activamente y seguimos abiertos a una resolución constructiva con el equipo de la señorita Lipa”, se puede leer en su respuesta.

Samsung dejó claro que nunca fue su intención violar ningún derecho, pues ellos creyeron en la palabra de la empresa que les dio la foto. También mencionaron que tienen toda la disposición de platicar con los abogados de la cantante para solucionar todo de forma amistosa y evitarse líos en los tribunales.

Samsung responde a demanda millonaria de Dua Lipa por usar su imagen Especial

¿En qué consiste la demanda de Dua Lipa a Samsung?

De acuerdo con papeles de la corte, la foto de Dua Lipa se tomó en un festival de música en 2024. El problema es que esa imagen aparece en gran tamaño en las cajas de las pantallas Crystal UHD, lo que podría hacer pensar al público que la cantante está promocionando o recomendando los televisores.

El equipo legal fue claro al mencionar que usaron la imagen de la artista para vender productos sin avisarle y sin su autorización. Señalaron que Samsung nunca se acercó a ellos para hacer este tipo de publicidad. Asimismo, mencionaron que, de haberle preguntado, ella jamás hubiera aceptado participar en esa campaña.

Samsung responde a demanda millonaria de Dua Lipa por usar su imagen IG dualipa

Dua Lipa exige millones de dólares a Samsung

Los abogados añadieron que la cantante exigió que dejaran de usar su imagen apenas se enteró a mediados de 2025. El problema es que Samsung no le dio importancia a su reclamo y, según el equipo de la artista, la trataron con total indiferencia.

La artista británica busca una indemnización de al menos 15 millones de dólares. Además del pago por usar su imagen sin permiso, le está exigiendo a Samsung que entregue las ganancias de todas las ventas que, supuestamente, lograron gracias a esa publicidad.

Por ahora no se sabe si la gente de Dua Lipa aceptó sentarse a platicar con la gente de Samsung para llegar a un arreglo.