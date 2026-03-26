¿De qué trata "Peaked"? La película de A24 con Dua Lipa que dará de qué hablar

La transición de Dua Lipa hacia la actuación ya no es una simple curiosidad, sino una apuesta clara dentro de su carrera. La cantante británica ha sido confirmada como parte del elenco principal de “Peaked”, una producción de A24 que comenzará rodaje en los próximos meses.

Aunque aún se mantienen en reserva varios detalles sobre su personaje, el proyecto ha generado gran expectativa debido al estilo narrativo del estudio, conocido por sus propuestas originales y poco convencionales. En este contexto, la participación de Lipa apunta a consolidar su presencia en la industria del cine.

Una historia de nostalgia, poder y segundas oportunidades

“Peaked” se sitúa en el terreno de la comedia con tintes reflexivos. La trama gira en torno a dos mujeres que, durante su etapa escolar, dominaron la vida social del instituto. Años después, ambas se reencuentran en la celebración del décimo aniversario de su generación.

Lo que en apariencia es una reunión festiva se convierte en una confrontación emocional con el pasado. La película explora cómo aquellas figuras que alguna vez fueron admiradas deben enfrentarse a una realidad distinta, donde el tiempo ha transformado no solo sus vidas, sino también la percepción que tienen de sí mismas.

Este enfoque promete conectar con una audiencia amplia, especialmente con quienes han experimentado el contraste entre la idealización de la juventud y las complejidades de la vida adulta.

De Barbie a thrillers: su camino en la pantalla

Antes de este nuevo proyecto, Dua Lipa ya había comenzado a construir su trayectoria en el cine con participaciones que llamaron la atención del público.

En Barbie, tuvo un cameo como una versión icónica del personaje, además de aportar música a la banda sonora. Más adelante, en Argylle, dio un paso más al interpretar a un personaje con mayor peso narrativo, compartiendo pantalla con Henry Cavill.

Estas experiencias han funcionado como una plataforma de aprendizaje que le ha permitido adaptarse al lenguaje cinematográfico, al tiempo que amplía su perfil dentro del entretenimiento global.

Dua Lipa

“Me encanta encarnar otros personajes”

El interés de Dua Lipa por la actuación no es improvisado. En distintas entrevistas, la artista ha expresado su entusiasmo por explorar nuevas facetas creativas.

La posibilidad de transformarse en distintos personajes y sumergirse en historias ajenas a su propia vida es, según ha explicado, uno de los aspectos que más le atraen del cine. Este enfoque encaja con su imagen pública, marcada por la versatilidad en la música, la moda y ahora también en la actuación.

Dua Lipa

¿Y la música? Un año de expectativa

Mientras su carrera cinematográfica toma impulso, el ámbito musical de Dua Lipa atraviesa una pausa estratégica. En lo que va del año, la artista no ha lanzado nuevo material como solista, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.

Aun así, su participación en colaboraciones recientes ha dejado claro que continúa activa en el estudio. La incógnita sobre su próximo álbum sigue abierta, alimentando el interés de una audiencia que ahora también la observa en su faceta como actriz.

Una carrera en expansión

Con “Peaked”, Dua Lipa reafirma su intención de construir una carrera multidisciplinaria. La combinación de música, cine y moda la posiciona como una de las figuras más versátiles de su generación.

La película, por su parte, promete convertirse en un título relevante dentro del catálogo de A24, gracias a su mezcla de humor, nostalgia y análisis social. Todo indica que “Peaked” no solo será un paso más en la evolución de la artista, sino también una historia capaz de resonar con quienes alguna vez sintieron que su mejor momento ya había pasado… o que aún está por llegar.

AAAT*