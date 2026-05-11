Se registra fuerte explosión en refinería de Salina Cruz; reportan ocho heridos

Esta noche se registró una fuerte explosión en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz, Oaxaca, que ocasionó un fuerte incendio, movilizando a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones, la explosión ocurrió en la torre de enfriamiento 05, de la planta Hidros II, de la refinería de Salina Cruz.

Trascendió que hay ocho trabajadores heridos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por lo que solicitaron los servicios médicos y ambulancias.

Las personas heridas serían siete hombres y una mujer, quienes ya fueron trasladados al hospital de Pemex.

Los vecinos de las colonias cercanas reportaron que la explosión fue tan fuerte que cimbró las viviendas.

De acuerdo con trabajadores de la refinería consultados por Imagen Noticias, el incendio que sobrevino tras la explosión ya fue controlado y las actividades de la refinería continuaron sin interrupciones antes y después del evento.

Hasta el momento Petróleos Mexicanos aún no emite información al respecto.

Hace unos minutos, el Gobierno de Oaxaca informó que tras la explosión diversas dependencias activaron protocolos de supervisión y atención para brindar apoyo a la ciudadanía.

Por conducto de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos se supervisaron asentamientos cercanos, en donde no se reportan daños estructurales de las viviendas.

jcp