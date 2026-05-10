Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en cajas de televisores

Dua Lipa presentó una demanda contra Samsung por al menos 15 millones de dólares, al acusar a la empresa de usar una fotografía suya en empaques de televisores sin permiso, sin pago y sin autorización para hacer parecer que la cantante respaldaba esos productos. El caso fue presentado el 8 de mayo ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

De acuerdo con la denuncia, Samsung habría utilizado una imagen titulada Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024 en cajas de televisores vendidos en Estados Unidos. La cantante sostiene que posee los derechos de autor de esa fotografía y que la compañía la usó en una campaña comercial sin su consentimiento.

La demanda acusa a Samsung de infracción de derechos de autor, violación del derecho a la propia imagen, infracción de marca registrada y reclamaciones bajo la Ley Lanham, una legislación federal utilizada en casos de falsa asociación, publicidad engañosa o uso comercial indebido de identidad.

¿Qué acusa Dua Lipa en la demanda?

La denuncia sostiene que Samsung usó el rostro de Dua Lipa de forma destacada en el embalaje de sus televisores desde 2025. Según los abogados de la cantante, el uso de su imagen pudo generar la impresión de que ella patrocinaba, aprobaba o tenía algún vínculo comercial con los productos.

En el documento legal, citado por medios como Pitchfork, se afirma que el rostro de Lipa fue usado en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo “sin su conocimiento” y sin que ella tuviera control sobre ese uso.

La cantante también asegura que, cuando se enteró del uso de la imagen, solicitó a Samsung que dejara de utilizarla. Sin embargo, la demanda afirma que la empresa rechazó la solicitud y continuó usando el empaque, lo que sus abogados describen como una conducta deliberada y con desprecio hacia sus derechos.

Dua Lipa en los televisores Samsung Especial

La fotografía habría sido tomada en Austin City Limits

Uno de los puntos centrales del caso es la fotografía utilizada en los empaques. Según la denuncia, la imagen fue tomada entre bastidores durante el festival Austin City Limits de 2024 y Dua Lipa posee los derechos de autor sobre ella.

La demanda no solo discute la presencia del rostro de la cantante, sino el uso de una fotografía protegida para uso comercial.

Los comentarios de fans citados en el caso

La demanda también cita publicaciones en X, antes Twitter, para argumentar que algunos consumidores pudieron interpretar el empaque como una forma de respaldo de Dua Lipa. Entre los ejemplos reportados por medios estadunidenses aparecen usuarios que dijeron que comprarían el televisor porque la cantante aparecía en la caja.

Ese tipo de comentarios forman parte de la estrategia legal de la cantante para sostener que su imagen tiene valor comercial y que la presencia de su rostro pudo influir en decisiones de compra.

Los abogados de Lipa también argumentan que la artista ha construido una marca de prestigio y que suele ser selectiva con las compañías a las que permite asociarse. Entertainment Weekly recuerda que la cantante ha trabajado con marcas como Puma, YSL Beauty, Bvlgari, Nespresso y Porsche.

Los puntos clave de la demanda

Dua Lipa demanda a Samsung por al menos 15 millones de dólares .

. La cantante acusa a la empresa de usar su imagen en cajas de televisores.

La fotografía habría sido tomada en Austin City Limits 2024 .

. Lipa afirma que posee los derechos de autor de la imagen.

La demanda fue presentada en el Distrito Central de California .

. Samsung no habría comentado públicamente el caso al momento de los reportes iniciales.

¿Qué pide Dua Lipa en su demanda?

La cantante busca una compensación de al menos 15 millones de dólares, además de posibles ganancias asociadas con las ventas vinculadas al uso de su imagen. La demanda también solicita una orden judicial para detener el uso continuo de la fotografía en los productos de Samsung.

El monto reclamado responde al argumento de que Samsung habría obtenido beneficios al presentar, de forma implícita, una asociación con una artista global. En este tipo de casos, las demandas pueden incluir daños económicos, ganancias del demandado, daños estatutarios por copyright y medidas para impedir nuevos usos.

Hasta ahora, el caso se encuentra en una etapa inicial. La presentación de la demanda no implica que un tribunal haya determinado responsabilidad de Samsung; será el proceso judicial el que establezca si hubo infracción, si existió falsa asociación o si corresponde alguna compensación.

bgpa