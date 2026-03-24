Samo estalla contra Mario Domm tras polémica en concierto

El conflicto entre Samo y Mario Domm ha escalado a uno de sus momentos más tensos, luego de la polémica que se desató tras un concierto en la Feria de las Fresas, en Irapuato. Lo que comenzó como una ausencia inesperada terminó convirtiéndose en una confrontación pública que ha dejado al descubierto fracturas dentro del grupo Camila.

¿Qué pasó con el grupo Camila?

Todo ocurrió el pasado 19 de marzo, cuando la agrupación tenía programada una presentación ante miles de asistentes. Horas antes del show, Samo informó mediante un comunicado que no podría presentarse por “situaciones ajenas” a él. Sin embargo, sobre el escenario, Mario Domm ofreció una versión distinta: aseguró que su compañero simplemente no quiso asistir, lo que provocó molestia entre el público.

Desmiente versión de Mario Domm sobre el show en Irapuato. IG camilamx

La declaración encendió rápidamente las redes sociales, donde comenzaron a circular críticas contra Samo. Ante la ola de comentarios negativos, el cantante decidió romper el silencio en una conferencia de prensa, donde no solo aclaró su ausencia, sino que también expresó su inconformidad por la forma en que se manejó la situación.

¿Por qué Samo no asistió al concierto de Camila?

Visiblemente afectado, Samo explicó que su ausencia no fue una decisión personal, sino consecuencia de problemas contractuales que no se resolvieron a tiempo. De acuerdo con su equipo legal, el artista no estaba incluido en las negociaciones iniciales del evento, por lo que no existían las condiciones necesarias para presentarse.

Yo quería estar ahí, tenía toda la intención de cantar con mis compañeros”, aseguró.

Asegura que su falta se debió a problemas contractuales. IG samooficial

Incluso confesó que mantuvo la esperanza hasta el último momento de que la situación se arreglara, pero esto no ocurrió. Uno de los momentos más impactantes de su declaración fue cuando reveló un mensaje que recibió de Mario Domm tras el incidente:

Me arrepiento de haberte invitado de nuevo a cantar con Camila”.

Confesó haberse sentido “violentado” dentro del grupo. IG camilamx

Según Samo, estas palabras lo lastimaron profundamente, pues reflejan una tensión que, asegura, no es nueva dentro del grupo.

El cantante también aprovechó para disculparse con los asistentes que esperaban verlo en Irapuato, reconociendo que entiende la frustración del público.

Yo también habría reaccionado igual si no conociera lo que hay detrás”, admitió.

Samo habla de los problemas con Camila

El intérprete también habló de conflictos internos que han existido desde hace tiempo, algunos de ellos marcados por discusiones “ríspidas” y momentos que calificó como “violentos”. Aunque evitó dar detalles específicos, dejó claro que en varias ocasiones se ha sentido desplazado dentro del proyecto.

Es una casa que construimos los tres, pero muchas veces me siento como el invitado incómodo”, expresó, dejando entrever que su lugar dentro de la agrupación no siempre ha sido equitativo.

Pidió disculpas públicas para los fans por la información errónea. IG camilamx

A pesar de su molestia, Samo insistió en que no busca confrontación, pero sí considera necesario que Mario Domm ofrezca una disculpa pública, no hacia él, sino hacia los fans.

Yo no necesito que se disculpe conmigo, pero sí con el público por la información errónea que se dio”, puntualizó.

¿Camila se va a separar?

Por su parte, el equipo legal de Samo confirmó que existe un contrato vigente con la agrupación hasta finales de este año, lo que abre la incógnita sobre el futuro de Camila. Aunque el artista aseguró que no quiere ser un obstáculo, dejó claro que cualquier decisión deberá resolverse en el ámbito legal y profesional.

El futuro de Camila queda en incertidumbre tras la polémica. Foto: @camilamx / seriousmusic.oficial / westwoodentt

Mientras tanto, la polémica ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde algunos seguidores apoyan a Samo, mientras otros respaldan la postura de Mario Domm. Lo cierto es que este episodio ha puesto en evidencia una relación fracturada que, hasta ahora, se mantenía fuera del ojo público.

El futuro de Camila permanece incierto, pero lo que sí es claro es que esta controversia podría marcar un antes y un después en la historia del grupo.