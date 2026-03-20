¿Problemas en Camila? Mario Domm critica ausencia de Samo en concierto

El grupo Camila ofreció un concierto el pasado jueves; sin embargo, los reflectores no solo se centraron en su música, sino en un momento de tensión protagonizado por Mario Domm, vocalista y fundador de la banda.

Durante el show en el Foro de las Estrellas de la Feria de las Fresas 2026, en Irapuato, Guanajuato, el cantante expresó su molestia por la ausencia de Samo, uno de los integrantes del grupo.

Antes de comenzar el concierto, Domm hizo una pausa para dirigirse al público y señaló que no era la primera vez que su compañero faltaba a una presentación, lo que generó sorpresa entre los asistentes.

¿Qué pasó con Samo de Camila?

Antes de interpretar sus éxitos, en el escenario se encontraban listos el guitarrista Pablo Hurtado y Mario Domm, pero Samo no estaba presente.

La ausencia llamó la atención de los asistentes, por lo que Mario Domm decidió hablar al respecto frente al público.

“Camila somos tres, ¿correcto? La tercera persona es el segundo concierto que nos deja en plantón. Esta persona no quiso asistir al concierto. Se le explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos. Si la persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo”, expresó el cantante.

Sus palabras generaron reacciones entre los fans, quienes esperaban ver a los tres integrantes en el escenario.

¿Por qué Samo no fue al concierto?

Tras la polémica, Samuel Parra Cruz, conocido artísticamente como Samo, compartió un mensaje en sus redes sociales para explicar su ausencia.

El cantante señaló que no pudo asistir al evento por motivos personales, los cuales no podía revelar debido a temas de confidencialidad.

“Los motivos corresponden a situaciones de las propias oficinas de management, las cuales no puedo dar a conocer por ética y confidencialidad. Con profunda tristeza les deseo a mis compañeros, Mario Domm y Pablo Hurtado, el mejor de los shows esta noche y que su público se lleve una grata experiencia”, se lee en el comunicado.

Mario Domm pregunta al público si quieren que continúe el concierto

Durante el momento de tensión, Mario Domm también recordó al público que detrás del espectáculo hay un gran equipo de trabajo.

El cantante explicó que alrededor de 30 personas forman parte de la producción, incluyendo músicos, técnicos y personal de video.

Ante la situación, preguntó a los asistentes si querían que el concierto continuara aunque faltara uno de los integrantes. De inmediato, el público respondió que sí, por lo que el show siguió adelante.

¿Qué le pasó al grupo Camila?

Las diferencias dentro de Camila no son un tema nuevo. Desde 2013, año en que Samo salió de la banda, comenzaron a surgir rumores sobre conflictos internos entre los integrantes.

En 2024, el cantante regresó al grupo, lo que generó entusiasmo entre los fans. Sin embargo, también se reportó la cancelación de algunos conciertos, situación que en ese momento fue atribuida a presuntos incumplimientos de contrato con empresas de producción.

Por ahora, no se han dado más detalles sobre lo ocurrido en este concierto, pero los seguidores de Camila esperan que la banda pueda seguir presentándose para disfrutar de sus éxitos.