¡BTS en el cine!; ¿cuándo ver los primeros conciertos de la gira ARIRANG?

BTS sigue preparando su esperando comeback y una de las sorpresas que tenía preparadas para ARMY es que algunos de los conciertos de su nueva gira mundial “ARIRANG” será transmitido en cines de todo el mundo, incluido México.

La agrupación surcoreana confirmó que parte de su tour “ARIRANG” no solo se vivirá en estadios, sino también en salas de cine alrededor del mundo, lo que permitirá que más integrantes de ARMY sean parte del esperado regreso.

BTS Especial

El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado oficial en Weverse, donde la empresa HYBE detalló que el segundo concierto de la gira será proyectado en cines internacionales. A esto se suma otra transmisión especial desde Japón, ampliando así el alcance de uno de los tours más esperados del año dentro del K-pop.

¿Cuándo se podrán ver los conciertos de BTS en cines?

La compañía Trafalgar Releasing se asoció con HYBE y BigHit Music para llevar el BTS World Tour “ARIRANG” a las pantallas de cine en distintos países. Como parte de esta colaboración, se programaron dos transmisiones en vivo durante abril.

Especial

El grupo, integrado por RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook, ofrecerá un concierto completo en Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril, y otro en Tokio, Japón, el 18 de abril. Ambos espectáculos serán transmitidos en cines de diferentes territorios, incluyendo México. Para adaptarse a los distintos husos horarios, cada país proyectará los conciertos en dos ocasiones y diferentes horarios.

Estos eventos marcan el inicio de la primera gira del grupo desde “Permission to Dance on Stage”, realizada entre 2021 y 2022. Con ello, BTS retoma los escenarios con un concepto renovado y una producción pensada para impactar tanto en vivo como en la pantalla grande.

Army pedía a la empresa que revelara los precios antes de la preventa Instagram

Hasta el momento ningún cine de México ha confirmado las proyecciones, pero tal como ha pasado en otras ocasiones, el anuncio no tarda en llegar. Podría ser Cinépolis la cadena encargada de las proyecciones.

La distribución en cines estará a cargo de Trafalgar Releasing, empresa que previamente llevó a la pantalla grande “Taylor Swift: The Eras Tour”, producción que se convirtió en la película de concierto más taquillera de todos los tiempos. La compañía opera en más de 15,000 salas en 132 países, lo que garantiza una amplia cobertura para los conciertos de BTS.

Detalles de la gira mundial “ARIRANG”

La nueva gira contempla 34 ciudades y 82 presentaciones, lo que representa un nuevo hito para un artista de K-pop. Esta cifra consolida la magnitud del proyecto y confirma el alcance internacional que ha logrado la agrupación desde su debut en junio de 2013.

Uno de los elementos más llamativos del tour es su escenario circular de 360 grados, diseñado para generar una experiencia inmersiva. Con este formato, el público se convierte en el centro del espectáculo, permitiendo una cercanía distinta entre los artistas y los asistentes.

La gira acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio del grupo, titulado “ARIRANG”, cuyo estreno está previsto para el 20 de marzo.

PJG