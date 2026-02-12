Juegos Olímpicos de Invierno: pareja compite con música generada por IA y abre debate

La pareja formada por los checos Katerina Mrázková y Daniel Mrázek utilizó música generada por inteligencia artificial para su rutina de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebran actualmente en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia.

Durante su debut en la justa olímpica, los hermanos realizaron su rutina al ritmo de una remezcla compuesta por Thunderstruck, de AC/DC, y una canción titulada One Two, generada por una IA “al estilo de Bon Jovi en los 90”, tal como lo confirmaron la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU) y la página oficial de los Juegos Olímpicos.

A pesar de que el uso de piezas generadas con tecnología no infringe ninguna normativa, el hecho de incluirla por primera vez en una competencia de este nivel abrió el debate sobre la esencia de la disciplina.

Deberían dejarme ser juez de patinaje artístico para poder quitar puntos por esto. ¡Lo siento! ¡Usaron música generada por IA en un deporte que se basa 90% en el arte y la creatividad humana!”, lamentó Mitch Goldich, periodista de Sports Illustrated, a través de un mensaje en la red social X.

ACUSACIONES DE PLAGIO

Más allá del dilema ético, la polémica escaló hacia la letra de la canción One Two, la cual utiliza varias estrofas de la pieza You Get What You Give, de la banda New Radicals. De hecho, el propio título de la composición usada por los patinadores toma las dos primeras palabras del éxito noventero.

No fue la primera vez que estos atletas recurrieron a esta herramienta. En noviembre pasado, la prensa internacional reportó cómo la música elegida por los hermanos Mrázek tomaba frases de Raise Your Hands, de Bon Jovi, con una voz similar a la del cantante. En la ficha técnica de la ISU aparece textualmente One Two by AI (of 90s style Bon Jovi), lo que dejó claro que el artista fue tomado como referencia directa.

Ni AC/DC ni Bon Jovi han emitido un comentario al respecto.

cva*