Katie Holmes dedica emotiva carta de despedida a James Van Der Beek: “Gracias por la magia”

Katie Holmes compartió en su cuenta de Instagram una emotiva carta para James Van Der Beek, con quien protagonizó Dawson’s Creek a finales de los 90; sin embargo, más que la condolencia de una excompañera de set, se trató de la despedida para uno de sus más grandes amigos.

El reconocido actor falleció este 11 de febrero a los 48 años tras una dura batalla contra el cáncer de colon. Su muerte conmocionó al mundo del espectáculo y muchos compañeros se han unido para decirle adiós y además recaudar fondos para su esposa Kimberly y sus seis hijos.

Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", escribió su familia en redes.

El actor fue diagnosticado con cáncer en 2023. Reuters

Así se despidió Joey de Dawson

La actriz compartió en su Instagram la fotografía de una carta escrita a mano para su amigo Van Der Beek, pues para ella era alguien muy amado y con quien siempre fue libre de expresarse.

Gracias. Compartir espacio con tu imaginación fue algo sagrado (...) Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única”, dice la carta.

Katie Holmes considera que el viaje que su amigo hizo a lo largo de la vida fue el de un héroe que logró hacer arte y tener un maravilloso matrimonio del que nacieron seis hermosos hijos. Por ello es que reiteró su apoyo y cariño a Kimberly, esposa de James, y a los niños.

Holmes continuó su carta diciendo que lamentaba la pérdida de Van Der Beek "con un corazón que alberga la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por su huella".

Katie Holmes escribió la carta a mano y después la compartió en redes. IG: katieholmes

Dawson y Joey: Del amor idealizado al lazo eterno

La carta de Katie para James no fue solo la de una excompañera de trabajo, sino la de una amiga con quien pasó momentos increíbles dentro y fuera del set. La pareja que ambos interpretaron en la televisión, es sin duda una de las más emblemáticas para la generación millennial.

Para nadie es un secreto que la relación entre Joey Potter y Dawson Leery fue la piedra angular de Dawson's Creek y personificó el complejo tránsito de la amistad de la infancia al romance adolescente.

Desde el primer episodio, su vínculo se presentó como algo trascendental: dos almas gemelas que han crecido cruzando la ventana del otro para analizar la vida y el cine, compartiendo una intimidad que parece blindada ante el mundo.

Sin embargo, su historia es la crónica de una eterna falta de sincronía. Dawson, un idealista cinematográfico, proyectaba en Joey una pureza que a menudo le impedía ver a la mujer real, mientras que ella luchaba por definir su identidad fuera de la sombra de su mejor amigo. Esta tensión dio lugar a diálogos densos y existenciales que definieron el tono de la serie.

A pesar de ser el ‘norte emocional’ del otro, la llegada de la madurez y la irrupción de Pacey Witter demostraron que su amor funcionaba mejor como una idea que como una realidad cotidiana.

Al final, el legado de la pareja de Katie y James fue redefinir el concepto de alma gemela: no necesariamente como el destino romántico final, sino como esa persona esencial que te permite entender quién eres.