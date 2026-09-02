Sam Smith visita cantina en CDMX; "nunca he estado en un lugar así"

Sam Smith se despidió de México con una experiencia muy chilanga: una visita a una cantina tradicional de la Ciudad de México, donde probó distintos platillos típicos y quedó sorprendido por el ambiente, las salsas y hasta la forma de vestir de los comensales.

El cantante británico permaneció varios días en la capital después de ofrecer cuatro conciertos en el Auditorio Nacional como parte de su residencia To Be Free: Mexico City, realizada los días 17, 18, 20 y 21 de agosto.

Durante su estancia, el intérprete de “Unholy” compartió algunas de sus paradas gastronómicas a través de Sam Served, su blog o cuenta secundaria dedicada a la comida. Una de las más comentadas fue su visita a la Cantina del Bosque, ubicada en San Miguel Chapultepec, a la que llegó por recomendación de uno de sus seguidores.

Sam Smith visita la Cantina del Bosque en CDMX

Sam Smith acudió a la Cantina del Bosque con evidente entusiasmo y eligió una mesa al fondo del establecimiento para probar varios platillos de la carta.

El lugar llamó su atención desde el primer momento, no solo por la comida, sino por el ambiente y el estilo de quienes se encontraban ahí. En el video compartido en redes, el cantante reconoció que nunca había vivido una experiencia similar en la capital mexicana.

El cantante británico convirtió su cuarta visita a la Casa Azul en una emotiva tradición cada vez que viaja a México. IG

“Nunca he estado en un lugar así en la Ciudad de México”, dijo Sam Smith.

El artista también destacó que los asistentes iban muy bien vestidos y bromeó con que él también quería estar usando un vestido para la ocasión.

Las salsas mexicanas conquistaron a Sam Smith

Uno de los elementos que más sorprendió a Sam Smith fueron las salsas que acompañaban los platillos.

Aunque el cantante no especificó todos los nombres de las recetas que probó, sí dejó claro que la intensidad y complejidad de los sabores mexicanos le provocaron una fuerte impresión.

“Mi boca está teniendo una fiesta”, comentó al probar las salsas.

Según el relato difundido por medios nacionales, Smith probó platillos como ceviche con camarón, chorizo con queso gratinado, chile en nogada y carne con salsa.

Sam Smith describió su visita al museo de Coyoacán como una “peregrinación artística personal” que repite cada vez que está en México. IG

Sam Smith prueba chile en nogada

Uno de los platillos que más llamó la atención del cantante fue el chile en nogada, uno de los clásicos de temporada en México.

Aunque el chile en nogada lo sorprendió por su presentación, colores y decoración, el sabor que más disfrutó durante la visita habría sido el de la carne con salsa, de acuerdo con reportes sobre su experiencia en la cantina.

También probó chorizo con queso gratinado, combinación que celebró por reunir dos de sus ingredientes favoritos. El músico destacó además que en el lugar no escatimaban en las porciones de queso.

Sam Smith recomienda la cantina a sus fans

La experiencia fue tan positiva que Sam Smith agradeció personalmente el servicio recibido y aseguró que la visita quedaría como uno de sus recuerdos más especiales de su paso por México.

“Vendré aquí cada que visite Ciudad de México”, expresó.

Su reacción fue celebrada por fans mexicanos, quienes destacaron que el cantante haya aprovechado su visita no solo para presentarse en vivo, sino también para conocer espacios tradicionales de la capital y probar comida mexicana más allá de los lugares turísticos.

bgpa