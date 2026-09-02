"Despedimos a nuestro hermano": Camilo Séptimo lanza comunicado tras asesinato de Jonathan Meléndez

La muerte de Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, dejó de ser únicamente una noticia para el espectáculo. Para quienes compartieron años de música, escenarios y proyectos con él, la noticia significó despedir a un amigo y, como lo describió la propia banda, a un hermano.

Después de que se conociera el multihomicidio ocurrido en un fraccionamiento de la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Camilo Séptimo publicó un comunicado para despedir a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido por sus compañeros y seguidores como "Honas".

La agrupación también extendió sus condolencias a la familia de Ana Paula, esposa del músico, y Sofía, su hija de tres años, quienes también fueron víctimas del ataque.

Vivirán por siempre en nuestros corazones.

A través de sus redes sociales, Camilo Séptimo compartió primero una esquela en memoria de Jonathan y sus familiares.

En el mensaje, la banda expresó el dolor que representa perder a uno de sus integrantes y recordó al músico no solamente por su trabajo, sino por la vida que compartieron durante años.

Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, escribió la agrupación.

El mensaje también incluyó los nombres de su esposa y su hija, a quienes recordaron junto al músico.

Vivirán por siempre en nuestros corazones, señaló la publicación.

La banda cerró la esquela con unas palabras dedicadas directamente a Jonathan: “Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz”.

Más tarde, Camilo Séptimo publicó un comunicado en el que profundizó en la despedida y habló de la huella que el músico dejó entre sus compañeros y las personas que tuvieron oportunidad de conocerlo.

Camilo Séptimo recuerda a Jonathan Meléndez

En el comunicado, la agrupación aseguró que recordará a Jonathan "con inmenso amor y gratitud", además de reconocer los años que compartieron haciendo música y construyendo el camino de Camilo Séptimo.

La banda también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los familiares, amigos y personas cercanas al músico durante este momento.

Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él, expresó el grupo.

Camilo Séptimo también mencionó a Aleyda Romero, una joven de 21 años que colaboraba con la familia y que también perdió la vida durante el ataque.

Camilo Séptimo Instagram: Camilo Séptimo

La agrupación manifestó sus condolencias a los familiares de Romero y reconoció el trabajo de las autoridades encargadas de investigar el caso.

Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos, señaló.

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez, de 38 años, fue encontrado muerto dentro de su departamento en el fraccionamiento Gran Viure, junto con su esposa Ana Paula y su hija Sofía.

De acuerdo con los reportes difundidos sobre la investigación, las víctimas fueron encontradas maniatadas y con heridas de arma de fuego. Una mujer que aparentemente colaboraba con la familia también fue asesinada.

En el inmueble había además un menor de seis años, quien fue localizado con vida y sin lesiones.

La investigación dio un giro con la detención de Diego Sebastián "N", señalado como presunto socio de Jonathan y probable responsable del homicidio múltiple. También fue detenido previamente Gerardo "N", quien es investigado por su posible participación en los hechos.

Foto: Instagram honasmelendez

Una cámara de seguridad del edificio habría captado a Diego Sebastián "N" dentro del elevador alrededor de las 17:25 horas. Las imágenes muestran al hombre aparentemente mirando hacia diferentes puntos antes de dirigirse al departamento de Jonathan.

Hasta ahora, el móvil del multihomicidio no ha sido dado a conocer por las autoridades.

El último adiós de la banda

La noticia representa un golpe especialmente fuerte para Camilo Séptimo, grupo del que Jonathan Meléndez fue parte fundamental desde sus primeros años.

Para sus compañeros, "Honas" no será recordado solamente por los teclados o por los conciertos. Su nombre queda ligado a una historia compartida con la banda y a la música que construyeron juntos.

Por eso, el último mensaje de Camilo Séptimo no fue solamente una despedida. Fue también una forma de reconocer al músico detrás del escenario y al amigo que ahora ya no está.

En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones, concluyó la agrupación.