Revelan tráiler de Dragon Ball Super Bills: ¿Cuándo se estrena y de qué trata el anime?

La franquicia de animación japonesa anuncia oficialmente el lanzamiento de Dragon Ball Super: Bills. Este nuevo proyecto televisivo consiste en un remake integral de los primeros arcos narrativos de Dragon Ball Super. La producción utiliza como base principal los guiones y las ideas originales que dejó Akira Toriyama. La serie debuta el domingo 11 de octubre a través de la señal de Fuji TV en Japón. Las distribuidoras mantienen en total secreto la fecha de llegada para México y el resto de Latinoamérica.

El anuncio del proyecto sacudió las redes sociales y generó gran expectativa entre los fanáticos del popular manga. Los directivos del estudio confirmaron la edición completamente mejorada de los capítulos iniciales de la obra. Esta decisión responde a las críticas históricas sobre la calidad visual de las primeras transmisiones. Los creadores buscan redimir la imagen de la franquicia con esta nueva entrega televisiva de alto presupuesto.

Los seguidores latinoamericanos exigen información sobre el doblaje regional de la serie. La comunidad hispanohablante espera el regreso de las voces clásicas para acompañar esta edición definitiva. Las distribuidoras internacionales preparan las negociaciones para traer los episodios a las plataformas de streaming del continente. Los fanáticos mexicanos mantienen la atención fija en los próximos comunicados oficiales de la productora.

Trama oficial y estructura de episodios

La narrativa principal aborda nuevamente el despertar de Beerus, conocido como el Dios de la Destrucción del Universo 7. La poderosa deidad finaliza un largo letargo y emprende la búsqueda del legendario Dios Super Saiyajin. El antagonista vio a este guerrero místico durante una premonición y desea comprobar su verdadero nivel de combate. Su cacería espacial lo dirige rápidamente hacia el planeta Tierra.

La llegada del villano pone en grave peligro la existencia del mundo entero. La deidad exige un oponente digno para saciar su sed de batalla sin destruir el planeta. Esta amenaza obliga a Goku y a sus aliados a romper sus límites para alcanzar un nuevo nivel de poder divino. Los guerreros enfrentan el desafío supremo para evitar la aniquilación total de su universo.

Dragon Ball Super: Bills, abarcará tres sagas. Foto de X: @DB_anime_info

Diversos reportes y filtraciones de la comunidad detallan la división del contenido animado. La temporada abarca un total de 20 episodios aproximadamente. La Saga de Beerus ocupa los primeros seis capítulos con la reconstrucción del enfrentamiento inicial en la Tierra. La Saga de Freezer Dorado acapara entre seis y siete transmisiones para mostrar el regreso del emblemático enemigo y la introducción del Super Saiyajin Blue.

El bloque final adapta el Torneo de Champa a lo largo de siete episodios consecutivos. Esta sección exhibe la intensa batalla multicultural entre los peleadores de los Universos 6 y 7. Los animadores prometen secuencias de acción trepidantes para culminar esta primera fase del proyecto renovado. La distribución de la historia permite un desarrollo más fluido de los icónicos combates.

Mejoras visuales y conexión con futuras sagas

La productora implementa cambios radicales en comparación con la versión televisiva de 2015. El equipo creativo rediseña y redibuja escenas completas para brindar una calidad de animación e ilustraciones recreadas muy superior. Las nuevas secuencias eliminan los errores del pasado y elevan el estándar visual del anime. Los espectadores presenciarán combates con un nivel de detalle sin precedentes en la serie.

Dragon Ball Super prepara nuevas sagas. Foto de X: @DB_anime_info

El respeto absoluto por la obra original guía la dirección de este lanzamiento. El estudio integra diálogos regrabados con los actores de voz originales para refrescar la interpretación de los personajes. Los realizadores incluyen material inédito del propio Toriyama. Las productoras recortaron estas ideas específicas tanto en las películas como en el anime anterior por cuestiones de tiempo y ritmo.

Dragon Ball Super: Bills funciona como la plataforma de lanzamiento para el futuro de la franquicia animada. Este renovado proyecto sirve como antesala directa para la expansión del universo televisivo a largo plazo. El estudio planea continuar formalmente con la adaptación al anime de las esperadas sagas de Moro y Granola. Los directivos proyectan el estreno de estas nuevas historias hacia finales del año 2027.