Palenque Tlaxcala 2026: artistas, fechas y venta de boletos

Como parte de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026, el Palenque Tlaxcala 2026 recibirá a artistas como Carlos Rivera, Julión Álvarez, Grupo Firme, Yuridia, Remmy Valenzuela, Moy Bobadilla, Jorge Medina, Josi Cuen y Víctor Mendívil.

La feria se realizará del 22 de octubre al 16 de noviembre y contará con más de 400 actividades culturales, artísticas, deportivas, gastronómicas, comerciales y de entretenimiento, de acuerdo con el Gobierno de Tlaxcala. La edición de este año también marcará el estreno de un recinto ferial renovado con una inversión estatal de 400 millones de pesos.

Uno de los espacios más esperados será el nuevo Palenque, cuya inauguración está programada para el 23 de octubre con un concierto de Carlos Rivera, originario de Huamantla, Tlaxcala.

¿Quiénes estarán en el Palenque Tlaxcala 2026?

La cartelera del Palenque Tlaxcala 2026 reunirá propuestas de regional mexicano, banda, pop y música de feria.

Entre las novedades destaca la llegada de Grupo Firme, que se presentará por primera vez en tierras tlaxcaltecas dentro de esta programación. También aparecen nombres como Moy Bobadilla, Víctor Mendívil y Remmy Valenzuela, mientras que Yuridia volverá a este escenario después de una década.

La cartelera queda de la siguiente manera:

Carlos Rivera (Viernes 23 de octubre)

Julión Álvarez (Sábado 24 de octubre)

Moy Bobadilla (Viernes 30 de octubre)

Remmy Valenzuela (Sábado 31 de octubre)

Grupo Firme (Viernes 6 de noviembre)

Yuridia (Jueves 12 de noviembre)

Jorge Medina y Josi Cuen (Viernes 13 de noviembre)

Víctor Mendívil (Sábado 14 de noviembre)

Carlos Rivera inaugurará el nuevo Palenque

La apertura oficial del Palenque Tlaxcala 2026 tendrá un sentido especial, pues estará encabezada por Carlos Rivera, uno de los artistas más representativos del estado.

El cantante será el encargado de abrir las actividades musicales del nuevo recinto el viernes 23 de octubre, como parte de la programación de la Feria de Ferias.

Su presentación forma parte de la renovación del complejo ferial, que busca ofrecer mejores condiciones para artistas, personal técnico y asistentes.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Palenque Tlaxcala 2026?

La venta de boletos para el Palenque Tlaxcala 2026 comenzará el viernes 4 de septiembre.

Las entradas estarán disponibles en línea a través de Top Tickets y también habrá venta física en puntos como Restaurante Los Portales y Plaza Galerías Tlaxcala, según la información difundida tras el anuncio de la cartelera.

Los precios varían de acuerdo con el artista y la zona seleccionada. De forma general, los boletos van desde 500 pesos hasta 5 mil 200 pesos, sin incluir cargos por servicio.

Los precios de la Feria de Ferias Especial

Un palenque renovado para la Feria de Ferias

De acuerdo con el Gobierno estatal, la Feria de Ferias 2026 estrenará instalaciones renovadas, espacios más amplios y mejores servicios para visitantes, comerciantes, artesanos, expositores y artistas. Entre las obras destaca la construcción del nuevo palenque, con capacidad para 5 mil 800 espectadores.

La intención es que el recinto pueda recibir espectáculos de mayor formato y ofrecer mejores condiciones para el público que asistirá durante la temporada de feria.