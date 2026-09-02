"Era tranquilo y agradable": vecinos hablan del asesinato de Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, sigue generando preguntas. El músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven que trabajaba con la familia fueron encontrados sin vida dentro de un departamento ubicado en el fraccionamiento Gran Viure, en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, vecinos del lugar han comenzado a contar cómo era la vida de la familia antes del multihomicidio. Uno de ellos recordó a Jonathan como una persona tranquila, agradable y poco dada a llamar la atención.

Cada quien vive en su mundo

Juan Carlos, vecino del fraccionamiento Gran Viure, explicó que Jonathan y su familia llevaban poco tiempo viviendo en el lugar y que, debido a la dinámica del conjunto residencial, no existía una relación cercana entre todos los habitantes.

Cada quien vive en su mundo, relató al hablar sobre la convivencia entre vecinos. Aun así, recordó haber visto en algunas ocasiones al músico junto a su familia.

Dijo que Jonathan le parecía un vecino agradable y que solía pasar tiempo con sus hijos y su esposa. También recordó que ella estaba embarazada.

Era un vecino agradable, se la pasaba con sus hijos, su esposa, comentó.

La descripción contrasta con la violencia con la que ocurrió el crimen. De acuerdo con los reportes citados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las víctimas fueron localizadas dentro de las habitaciones del departamento.

Jonathan Meléndez Cortesía

Jonathan, de 38 años, y su esposa, de 35, estaban maniatados. La mujer tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo. Su hija, de tres años, también fue encontrada sin vida. Una joven de 21 años, quien aparentemente trabajaba con la pareja, murió tras recibir un disparo por la espalda.

Además, un perro de la familia fue asesinado. En el lugar también se encontraba un menor de seis años, quien fue localizado con vida y sin lesiones.

El sospechoso fue captado por una cámara

Uno de los elementos que forman parte de la investigación es un video de las cámaras de seguridad del fraccionamiento.

En las imágenes, aparece Diego Sebastián "N", señalado como presunto socio de Jonathan Meléndez, mientras se encontraba dentro del elevador de la torre donde vivía el músico.

El registro corresponde aproximadamente a las 17:25 horas. En el video, el hombre aparentemente observa hacia distintos puntos del elevador, como si buscara alguna cámara, antes de dirigirse hacia el penthouse de Jonathan.

La grabación habría permitido identificar su rostro y se convirtió en uno de los elementos considerados por las autoridades dentro de las indagatorias.

Horas después, un amigo del músico pidió apoyo a la policía de Atizapán. Según los reportes, Jonathan le habría solicitado previamente estar pendiente de él y de su familia debido a que tendría una reunión.

Fue entonces cuando las autoridades llegaron al inmueble y descubrieron la escena del crimen.

Vecinos cuestionan la seguridad del fraccionamiento

El caso también provocó preocupación entre quienes viven en Gran Viure. Juan Carlos reconoció que ahora existe temor entre algunos residentes, principalmente porque se trata de un fraccionamiento privado que cuenta con vigilancia y cámaras de seguridad.

Me siento un poquito ciscado, dijo el vecino, al cuestionar cómo pudo ocurrir un crimen de estas características pese a las medidas de seguridad con las que cuenta el lugar.

El departamento donde ocurrió el multihomicidio se encontraba aproximadamente a 200 metros de la caseta de vigilancia y, de acuerdo con los reportes, había cámaras de seguridad en la zona.

Foto: Instagram honasmelendez

Por tratarse de un conjunto privado, el acceso está restringido y, en condiciones normales, se necesita autorización de los residentes para ingresar.

Dos detenidos por el multihomicidio

Hasta ahora, las autoridades han detenido a Diego Sebastián "N", identificado como socio de Jonathan Meléndez y señalado como probable responsable del multihomicidio.

Previamente también fue detenido Gerardo "N", quien es investigado por su probable participación en los hechos.

Sin embargo, uno de los principales puntos que todavía no está claro es el móvil del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia. La Fiscalía no ha informado públicamente cuál habría sido la razón detrás del ataque.

Foto: Instagram honasmelendez

Mientras avanza la investigación, en el fraccionamiento donde Jonathan vivió sus últimos días queda el recuerdo de un hombre que, según sus vecinos, llevaba una vida discreta y familiar. Para quienes apenas lo habían visto un par de veces, era simplemente ese vecino tranquilo que caminaba con sus hijos y su esposa. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en las noticias por un crimen que todavía tiene muchas preguntas abiertas.