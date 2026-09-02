¿Sabías que Salma Hayek fue Teresa? La versión noventera que cambió su carrera para siempre

Hoy, Salma Hayek es una de las mexicanas más reconocidas de Hollywood: actriz nominada al Oscar, productora, empresaria y presencia habitual en las alfombras rojas más importantes del mundo.

Sin embargo, mucho antes de conquistar la industria estadounidense, hubo un personaje que marcó un antes y un después en su trayectoria: Teresa.

Así fue la versión de Salma Hayek como Teresa

En 1989, cuando tenía apenas 22 años, la actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, obtuvo el papel protagonista de la telenovela producida por Lucy Orozco. Su interpretación de Teresa Martínez la convirtió rápidamente en una de las figuras jóvenes más populares de la televisión mexicana.

La actriz tenía apenas 22 años cuando consiguió el papel que cambiaría su carrera. IMDb

La Teresa de Salma Hayek estaba muy lejos de ser la típica heroína de las telenovelas de aquella época. Era ambiciosa, inteligente, seductora y estaba decidida a escapar de la pobreza en la que había crecido.

Después de perder a una de sus hermanas por las carencias económicas de su familia, Teresa desarrolla una obsesión por alcanzar una vida llena de lujos. Para conseguirlo, utiliza su belleza, inteligencia y capacidad para manipular a quienes la rodean.

Precisamente esa complejidad convirtió al personaje en uno de los grandes retos de la joven actriz. Salma consiguió que el público pudiera cuestionar las decisiones de Teresa y, al mismo tiempo, sentirse atraído por su personalidad.

Teresa Martínez se alejó de las protagonistas tradicionales de las telenovelas mexicanas. IMDb

La producción se convirtió en un éxito y tuvo 110 episodios, consolidando a Hayek como una estrella de la televisión mexicana.

¿Salma Hayek ganó un premio por su papel en Teresa?

El impacto de la telenovela también se reflejó en los reconocimientos que recibió la actriz. Su trabajo en Teresa le valió un Premio TVyNovelas, reconocimiento que representó una importante confirmación de que tenía el talento y el carisma necesarios para asumir proyectos cada vez más grandes.

Su trabajo en Teresa le valió un importante reconocimiento de los Premios TVyNovelas. IMDb

Para Salma, aquel reconocimiento llegó en un momento crucial. En lugar de conformarse con el éxito conseguido en México, comenzó a mirar hacia una meta mucho más ambiciosa: Hollywood.

Y fue justamente después de convertirse en una estrella de telenovelas cuando tomó una de las decisiones más arriesgadas de su carrera.

¿Cómo fue el inicio de Salma Hayek en Hollywood?

En los primeros años de la década de los 90, Hayek dejó México y se trasladó a Los Ángeles. La decisión significaba prácticamente comenzar desde cero en una industria en la que las oportunidades para las actrices latinas eran limitadas.

La actriz tuvo que enfrentarse al desafío de trabajar en otro idioma y demostrar que podía ir más allá del estereotipo de la protagonista de telenovela.

¿Qué película hizo famosa a Salma Hayek?

Su esfuerzo comenzó a dar frutos con producciones como Desperado, cinta de 1995 en la que compartió créditos con Antonio Banderas. Posteriormente llegarían otros proyectos internacionales que terminarían por convertirla en una figura reconocida en Hollywood.

Desperado fue uno de los proyectos que ayudó a impulsar su carrera internacional. IMDb

Aunque Teresa fue fundamental para darle visibilidad en México, uno de los proyectos que verdaderamente transformó su carrera fue Frida, estrenada en 2002.

En la cinta, Hayek interpretó a la pintora mexicana Frida Kahlo, además de involucrarse como productora. Su trabajo fue reconocido internacionalmente y le consiguió una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

A partir de entonces, Salma amplió todavía más sus facetas profesionales y comenzó a participar con mayor frecuencia en proyectos desde ambos lados de la cámara.

¿Cuántas versiones hay de Teresa?

Con el paso de los años, el personaje de Teresa continuó formando parte de la cultura popular mexicana. La historia original escrita por la guionista mexicana Mimí Bechelani, ha tenido un total de 5 adaptaciones (4 telenovelas y 1 película).

Décadas después, Teresa continúa siendo uno de los personajes más importantes en la trayectoria de la actriz mexicana. IMDb

Una de las versiones más recordadas es la protagonizada por Angelique Boyer en 2010, pero la interpretación de Hayek permanece como una de las mejores.

Hoy, al mirar la trayectoria de Salma Hayek, resulta imposible separar a la estrella internacional de aquella joven actriz que apareció en televisión a finales de los 80.