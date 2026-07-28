El día que Penélope Cruz salvó el look de Salma Hayek en una alfombra roja de Hollywood

Penélope Cruz maquilló a Salma Hayek a la luz de las velas para salvar su paso por una codiciada alfombra roja en la década de los noventa. La actriz española reveló recientemente este gran secreto de estilo durante una entrevista. La emergencia ocurrió justo horas antes de la deslumbrante premiere mundial de la película Dogma.

El equipo oficial de estilistas y maquillistas de la estrella mexicana canceló su participación de último minuto. La veracruzana entró en pánico y contactó de inmediato a su colega europea para buscar una solución urgente. Cruz ofreció su residencia ubicada en la ciudad de Los Ángeles para preparar a la protagonista y evitar un desastre mediático.

Penélope Cruz con un vestido negro. REUTERS

Apagón en Los Ángeles y luces de emergencia

Las complicaciones aumentaron drásticamente al llegar a la casa de la actriz madrileña. Un apagón masivo cortó el suministro eléctrico de la zona y dejó a oscuras a ambas celebridades. La intérprete española sacó su ingenio y encendió múltiples velas para iluminar el rostro de su gran amiga antes de la esperada gala.

Con las sombras bailando en las paredes, Penélope Cruz tomó las brochas y aplicó el maquillaje de Salma Hayek con precisión milimétrica. La europea confió plenamente en sus habilidades natas y en el intenso entrenamiento de su juventud. Ella creció observando y practicando técnicas de belleza profesionales dentro del exitoso salón de su madre en España.

Salma Hayek en la inauguración del Mundial. REUTERS

La pericia de la artista transformó una crisis absoluta en un momento icónico de la moda noventera. El improvisado cuarto de belleza funcionó a la perfección y permitió a la actriz mexicana llegar a tiempo al evento cinematográfico. Los fotógrafos capturaron el rostro impecable de la estrella latina sin sospechar el drama previo al desfile.

El resultado del maquillaje a contrarreloj

La nominada al Oscar deslumbró a la prensa con un maquillaje minimalista y sofisticado que marcó tendencia inmediata. Los ojos de la actriz lucieron una mezcla estética de sombras moradas y verdes, aplicadas magistralmente bajo la tenue iluminación de las flamas. El trabajo resaltó las facciones naturales de la celebridad frente a los constantes destellos de las cámaras.

El estilismo incluyó un elegante peinado estilo bob pulido que enmarcó el rostro de la figura de Hollywood a la perfección. La paleta de colores facial combinó de maravilla con un vistoso vestido de estampado floral elegido para la ocasión. El atuendo completo generó críticas positivas inmediatas en las principales revistas de espectáculos de la época.

Salma Hayek con un vestido rojo. REUTERS

La anécdota reafirma la profunda amistad que une a estas dos gigantes de la industria del cine internacional. Ambas figuras mantienen un fuerte vínculo desde sus primeros años abriéndose paso en la competitiva escena artística estadounidense. El impecable look de Salma Hayek quedó grabado en los archivos como un triunfo absoluto del talento y la solidaridad.

La alianza entre las luminarias demostró la camaradería que existe lejos de los sets de filmación convencionales. La prensa especializada todavía recuerda esa alfombra roja en particular por el estilo fresco y radiante de la actriz veracruzana. El episodio del apagón pasó a la historia como un secreto bien guardado entre dos auténticas cómplices de la pantalla grande.