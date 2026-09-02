"El punk rock nos dio todo": Javier Blake habla del sueño cumplido de tocar en el Vans Warped Tour

Si alguna banda merece ser parte de este sueño es División Minúscula. Platicamos con Javier Blake, vía Zoom, para hablar de su participación el Vans Warped Tour, de su vida unificada con el punk rock y su experiencia con el evento itinerante que más emociones le ha traído como fan y músico.

En su momento, muchas bandas amigas nuestras, como Allison o Delux, a principios o mediados de los 2000 lo hicieron. Nosotros nunca lo vimos, porque siempre nos concentramos más en México, pero que después de tanto tiempo que el Warped Tour nos haya buscado y nos haya escogido para estar no solamente en el de México como representantes del movimiento, sino estar en otras fechas en Estados Unidos, fue muy bonito”, compartió a Excélsior.

Tomando café en su taza de Misfits, Javier recuerda que la primera vez que fue al Warped Tour fue en 1998. Por allá se encontró con No Use for a Name, NOFX, Bad Religion y otras leyendas que admira muchísimo.

Toma con mucha filosofía este momento y entiende que, como dice su canción Sognare, jamás es uno demasiado viejo para soñar.

Y puedo decir que División Minúscula lo hizo en el mejor momento del grupo, porque sí hemos tenido altibajos; somos un grupo que no se ha saltado ningún escalón y por eso me da un chingo de orgullo de creer que el Javi de hace 30 años estaría loco si le dijera que estuvimos en backstage echando una cerveza con estos güeyes que tanto admira”, agregó.

Esa parada en Long Beach coincidió con Joey Cape, vocalista de Lagwagon; se encontraron con Scott Ian, de Anthrax, y se lanzaron a ver a Jimmy Eat World.

Tomada de Instagram de Luque

Después de tal experiencia, estar en México y tocar de locales será una experiencia única.

Siento que de alguna manera somos los veteranos del festival, los veteranos de México. Obviamente está 2 Minutos de Argentina y hay otras bandas, y cada uno tiene su importancia y su peso. Lo que a mí más me gusta es cómo se incluyó a toda esta nueva ola de bandas nuevas, que es lo que muchas veces en otros festivales no pasa.

Este festival siento que abordó muy bien ese perfil: la oportunidad de abrir la puerta a todas esas bandas que van empezando, los artistas nuevos y las bandas que tienen mucho tiempo pero que a lo mejor mucha gente no ubica todavía después de 20 años de estar tocando. Ese es el espíritu del festival”, agregó.

Javier dijo que Mike Romo se encargó de que División Minúscula fuera la primera invitada a este festival, cuyo setlist y horario todavía desconoce. ¿Se centrará en Extrañando casa como pasó en Día Libre? El cantante compartió que no dejarán nada fuera y todo el show estará dedicado a quienes han acompañado esta banda a lo largo de tres décadas.

Y obviamente también tiene ganas de darse el rol por el lugar, en especial para ver a Alkaline Trio y sacarse la espina de ver a MxPx, porque en Long Beach les tocó la mala suerte de tocar en su mismo horario.

Al rock and roll le debo todo, por hacer más amplia la palabra, pero en realidad es al punk rock, que fue lo que a nosotros nos dio todo. Al día de hoy, si tú vienes a mi casa, para donde voltees vas a ver cosas que tienen mucha historia, que representan todo lo que soy, mis amigos, mi familia... todo tiene que ver alrededor de eso.