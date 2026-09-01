NASA capta una extraña 'medusa' en Marte; expertos explican qué pudo ser

Una imagen tomada por el róver Curiosity de la NASA volvió a despertar teorías sobre Marte, luego de que en el horizonte marciano apareciera una figura oscura con una forma que algunos usuarios compararon con una medusa.

La fotografía no es nueva. Fue captada el 20 de agosto de 2023 por la cámara de navegación derecha del Curiosity, en el cráter Gale, pero comenzó a circular con fuerza en redes sociales en agosto de 2026, después de que usuarios rescataran la imagen y señalaran la extraña silueta.

En la toma se observa una pequeña forma oscura sobre una loma rocosa. A simple vista parece tener una especie de cabeza redondeada y filamentos que cuelgan hacia abajo, por lo que rápidamente fue comparada con una criatura, una máquina o incluso con los trípodes de La guerra de los mundos.

Sin embargo, los indicios apuntan a una explicación mucho menos alienígena: probablemente se trata de un artefacto de imagen, es decir, una alteración en los datos captados por la cámara.

La 'medusa' de Marte apareció solo en una imagen

Uno de los detalles más importantes para entender el caso es que la figura no aparece en otras tomas del mismo lugar.

De acuerdo con ScienceAlert, el Curiosity fotografió la misma escena con el mismo instrumento 13 y 25 segundos antes, pero en esas imágenes no se observa ninguna silueta similar.

EarthSky también señaló que la cámara volvió a registrar la zona aproximadamente 78 minutos después y la figura ya no estaba. Además, el objeto aparente cubre apenas unos 15 píxeles, por lo que se trata de una anomalía muy pequeña dentro de una imagen de baja resolución.

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Ese comportamiento hace difícil pensar en un objeto fijo del paisaje marciano. Si realmente fuera una estructura, una roca o una criatura sobre la superficie, tendría que aparecer en otras fotografías cercanas.

¿Fue un rayo cósmico?

Una de las hipótesis más fuertes es que la “medusa” haya sido provocada por un rayo cósmico que impactó el sensor de la cámara del Curiosity.

Los rayos cósmicos son partículas de alta energía que viajan por el espacio. En la Tierra, el campo magnético y la atmósfera ayudan a protegernos de muchas de ellas, pero Marte está mucho más expuesto: no tiene un campo magnético global y su atmósfera tiene apenas una fracción de la masa de la terrestre.

Por eso no es raro que los instrumentos de los róvers capten marcas extrañas. La propia NASA explicó en 2014 que las imágenes de Curiosity pueden mostrar puntos brillantes por distintas razones, entre ellas el reflejo del sol en rocas o el impacto de rayos cósmicos en el detector de la cámara.

En aquel momento, Justin Maki, ingeniero de imágenes del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, señaló:

“Vemos imágenes con puntos brillantes casi cada semana”.

La NASA también ha explicado que los patrones producidos por rayos cósmicos pueden variar: a veces aparecen como puntos y otras como líneas, dependiendo del ángulo con el que la partícula golpee el detector.

Un astrofísico apunta a un error en el sensor

El astrofísico Joseph Farah, citado por PetaPixel, analizó la imagen ampliada y consideró que el patrón encaja mejor con un artefacto de cámara que con un objeto real sobre Marte.

“Creo que un rayo cósmico golpeó la cámara en el momento exacto”, explicó Farah.

El especialista también señaló que la forma presenta una fila de píxeles negros muy alineados, sin el suavizado visual que normalmente tendría un objeto físico captado por una cámara. Para él, ese detalle ayuda a explicar por qué la silueta luce tan extraña y por qué no aparece en la fotografía tomada segundos antes.

Otras posibles explicaciones

EarthSky plantea que la anomalía también pudo originarse en algún punto del proceso de captura y transmisión de la imagen: desde la electrónica de lectura de la cámara hasta la compresión, el almacenamiento, el envío de datos o el procesamiento en Tierra.

Otra posibilidad, aunque menos comprobable con la información disponible, es que se tratara de un fenómeno físico pasajero, como polvo o un remolino marciano. El problema es que no hay suficientes datos de viento ni imágenes de apoyo de otra cámara para sostener esa hipótesis.

Por eso, hasta ahora, la explicación más prudente es hablar de una anomalía visual y no de un objeto misterioso confirmado en la superficie de Marte.