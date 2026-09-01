Así luce la nueva Barbie y Ken Día de Muertos 2026; Mattel sorprende con su colección

Mattel vuelve a celebrar una de las tradiciones más representativas de México con el lanzamiento de su nueva colección Barbie Signature Día de Muertos 2026, una edición especial que reúne a Barbie y Ken.

Para esta nueva entrega, la marca apostó por una imagen dominada por el rojo carmesí y el negro, acompañada de elementos que hacen referencia a las calaveras de azúcar, rosas y figuras de esqueleto, detalles que aparecen en los atuendos de ambos personajes.

Foto: Instagram barbie

¿Cómo luce la Barbie de Día de Muertos 2026?

La muñeca Barbie lleva un elegante vestido de satén con silueta de sirena, decorado con bordados de esqueleto. El diseño también incorpora mangas abullonadas y peplum, y guantes con encaje en color negro. mientras que su look se complementa con una máscara removible adornada con rosas.

¿Qué incluye el look de Ken?

Ken aparece con un saco carmesí de largo hasta la rodilla, cuyo diseño hace referencia a calaveras de azúcar. Debajo lleva una camisa y pantalones negros decorados con figuras de esqueleto.

El personaje también luce un sombrero de copa acompañado por una rosa roja, además de una máscara que puede retirarse para cambiar su apariencia.

Tanto la Barbie como el Ken de esta edición vienen acompañados de una base y un certificado de autenticidad, elementos que buscan complementar su presentación como piezas de colección.

Foto: Instagram Barbie

Mattel destaca el significado del Día de Muertos

A través de la descripción de la colección, Mattel destacó el valor de esta celebración mexicana y la manera en que las familias mantienen vivo el recuerdo de quienes ya no están.

Foto: Instagram barbie

Envueltos en carmesí. Creados para perdurar en el recuerdo. Cada año, con motivo del Día de Muertos, las familias se reúnen para honrar la memoria de sus seres queridos durante esta festividad mexicana de conmemoración, compartiendo historias, música y rituales. La tradición cobra nueva vida antes de la celebración con las muñecas Barbie y Ken edición Día de Muertos 2026, concebidas para ser transmitidas y preservadas por cada nueva generación.”

Con esta colección, Barbie y Ken se suman nuevamente a la celebración del Día de Muertos, reinterpretando algunos de sus elementos visuales más reconocibles a través de una propuesta pensada para los coleccionistas y seguidores de la marca.

Foto: Instagram Barbie

La colección Barbie Día de Muertos nació en 2019 y, desde entonces, se ha convertido en una de las propuestas más buscadas por los seguidores de Barbie Signature y el mundo del coleccionismo. Con cada nueva edición, Mattel ha presentado diseños que retoman elementos de la cultura mexicana y, en distintas ocasiones, ha trabajado junto a diseñadores y firmas de moda de México.