¿Cómo funcionará el Vans Warped Tour en México? Promotor revela detalles de merch y horarios

“No puedo esperar más por el verano y el Warped Tour”.

La frase de blink-182 en la rola Rock Show resume a la perfección la experiencia que significa asistir al Vans Warped Tour desde hace más de tres décadas que Kevin Lyman lo inició con una edición encabezada por Sublime, L7, Quicksand, No Use for a Name, No Doubt, Face to Face, Sick of It All y más, con la intención de tener un espacio para la escena alternativa y libre de los famosos “headliners”.

En parking lots, introdujo varios escenarios y rampas para deportes extremos permitiendo que la contraculturase manifestara libremente y que combinara todos los elementos que hicieron del punk, grunge, hardcore y ska un modo de vida en la década de los 90 en Estados Unidos. Artistas y fans compartieron un sólo lugar, uno que la industria mainstream difícilmente les permitía por siempre favorecer las corrientes comercialmente más rentables.

El Vans Warped Tour desafió el sistema y tres décadas más tarde estamos esperando por la primera edición que se realizará en Ciudad de México los días 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con más de 100 bandas que estarán programadas en siete escenarios durante una jornada doble de casi 12 horas por día para ver bandas como The Story So Far, Pennywise, Movements, State Champs, New Found Glory Alexisonfire, Jimmy Eat World, Taking Back Sunday, Thrice y más internacionales, además de la escena nacional encabezada por División Minúscula, Allison, Insite, Thermo y Delux, entre otras.

Mike Romo, promotor del Vans Warped Tour, platicó con Excélsior sobre las condiciones que permitieron hacer realidad el festival que intentó venir de la mano de Because You Rock y Zepeda Bros en un par de ocasiones anteriores, 2008 (habiendo una prefiesta con Underoath, MxPx, Bleeding Through y Gula) y 2017 (cancelada por la baja de última hora de la marca principal del evento).

Tal vez no era el momento”, opinó Mike Romo de forma tajante, “porque, creo, la mayoría de todas esas bandas ahorita están en el mejor momento de su carrera. Sólo Jimmy Eat World, Simple Plan y Yellowcard, por mencionar algunas, por si solas están vendiendo muchos boletos (en sus tours).

“Del lado del rock en español pasa lo mismo con las bandas nacionales, y al mismo tiempo la nueva generación se está acercando a estos géneros, algo les llama la atención por encontrar algo interesante o posiblemente algo identitario. El público que creció a inicios de los 2000 ya maduró, ya tenemos trabajos fijos y otro tipo de responsabilidades, y el llamado a la nostalgia hace que uno quiera estar ahí. Siendo así, parece que el festival no llega tarde, sino en el momento preciso”, agregó.

Vans Warped Tour

Hablando específicamente de la generación del punk melódico, pop punk y skate punk (porque la ola callejera y más cruda arrancó en los 70), México tuvo su primera generación en los 90 con grupos como Axpi, Hulespuma, 301 Izquierda, Gula y Big Spin, quienes sentaron las bases para la segunda ola que empezó a pegar en canales más mainstream (saliendo en MTV, Telehit y programados en festivales como Vive Latino), pero sin perder de vista sus orígenes dentro del underground, comunidad formada por Taller Para Niños, PXNDX, División Minúscula, Sad Breakfast, Hummersqueal, Tolidos, Elli Noise, Allison Masappan, Delux, Thermo y más bandas que hicieron del 2000 una época única con toquines en el Foro Alicia, los extintos Sauce Boxeador, Caradura y Sexto Piso, entre otros foros dentro y fuera de la CDMX.

Al mismo tiempo, la parte internacional volteó a México gracias a la popularidad que la escena ganó en MySpace y MTV, siendo My Chemical Romance, en 2005; y Alesana en 2006, un par de grupos que casi obligaron a que varias bandas del género programaran giras en el país a través de promotoras como Zepeda Bros y Eyescream, posteriormente Ocesa.

A LA MEXICANA

Haber llegado aquí, 31 años después es un hito para ambas partes.

Kevin Lyman entiende cómo las tendencias van cambiando, por lo que sabe adecuar muy bien su festival. Al final, es su bebé y está mega contento teniendo esta expansión que por más que queramos igualar la experiencia de Estados Unidos, hay cosas culturales que pueden ser complicadas”, adelantó Romo.

Así es el inflable donde saldrán los horarios. Vans Warped Tour

La logística del festival será completamente fiel a la tradición. “Hay que tomar decisiones”, subrayó. Los horarios de cada banda no se darán a conocer previamente para mantener la tradición de llegar cuando las puertas abren, a las 11:00 de la mañana, para poder acercarse al inflable y presenciar la revelación de los tiempos por cada uno de los escenarios.

Siendo congruentes con la filosofía con la que Lyman concibió el evento, cualquier banda que tú consideres como headliner bien puede tocar al principio, a la mitad o quien jamás imaginaste puede tener el honor de cerrar alguno de los escenarios que estarán colocados en el mismo sitio donde se realiza el Corona Capital, sólo que en un perímetro más reducido.

A nosotros ya nos tocaron teloneros o primeras bandas en ediciones anteriores con Real Friends, Silverstein, Four Year Strong, Saosin, Less Than Jake y cierres random tipo Will Control, Pvris, Handguns y Magnolia Park, entre otros. El problema real es que debes decidir a quien ver porque todos esos nombres se enciman en distintos horarios, así que si fuiste de los que te quejaste en el famoso Corona Capital que enciman Paramore y Liam Gallagher, acá será peor.

Cada día culminará antes de medianoche y los tiempos por banda irán de los 30, 45 a los más de 60 minutos, dependiendo del tiempo en el que sean programados.

LA MERCH Y EL COBRO ¡EN EFECTIVO!

Otra de las experiencias que cambiará considerablemente será el de la merch, las carpas por banda y el tema de los meet & greet por tratarse de la primera edición.

La tradición del festival se extiende a la posibilidad de tener cercanía con los integrantes de las alineaciones que se presentan, quienes suelen situarse por ratos en sus propias donde venden artículos oficiales que van de los 10 a los 50 dólares, dependiendo de si son stickers, pines, camisetas, hoodies o hasta vinilos.

Así fue la carpa de New Found Glory en EU. New Found Glory

Además,con ayuda de hojas blancas, marcadores, pizarrones blancos o cualquier cosa que esté al alcance organizan meet & greets para tomarse fotos o firmar algunas cosas (a nosotros nos tocó conocer a Atreyu, Sum 41, Issues y hasta a Jeffrey Star en algunas ediciones a las que asistimos).

Mike Romo nos explicó qué pasará.

Para México va a ser un poco diferente”, adelantó, “porque el hecho de que la banda traiga mercancía implica costos de envío e impuestos aduanales al transportarla de un país a otro, además de traer más staff. Muchas bandas van a optar por tener a un proveedor aquí en México que se encargue de vender su mercancía en carpas asignadas.

Algunas sí nos dijeron que se van a aventar a mandar la mercancía o fabricarla en México para venderla ellos mismos. Como sea, nosotros vamos a tener nuestras carpas gigantes con la merch de todas las bandas (como sucede en Corona Capital)”, expresó.

De esta forma, los meet & greets estarán a disposición de cada alineación, por lo que se recomienda seguir a varias en redes sociales para estar pendientes de sus actividades. Por ejemplo, Movements, por medio del sello Cobra Music Management organizó una venta especial de su nuevo disco Happier Now el 11 de septiembre, para poder convivir y firmar a sus fans.

¿Se puede saber quiénes ya confirmaron su propia carpa y venta?, le preguntamos a Mike.

“No lo tengo de memoria porque somos un equipo muy grande en Ocesa y hay un área dedicada a avanzar con esa información. En este momento no te podría decir quiénes pondrán su stand propio o si estarán en uno genérico, pero sí les puedo decir que entre el 90 y 95 % de los artistas van a traer y vender mercancía oficial”, puntualizó.

Algunos de los grupos que optaron por proveedores en México fueron The Maine, The Story So Far, The Starting Line, State Champs, Microwave y Taking Back Sunday, cuyos productos serán realizados y vendidos por la marca Holy Merch, según adelantaron con un posteo desde el Bazar de Bandas, mientras que Merch All Day se hará cargo de Mayday Parade, Anberlin, Bowling for Soup y Emery.

Ahora, un dato importante, el promotor también confirmó que para este festival no habrá opción de cobro con cashless, sino que lo harán a la vieja usanza con el siempre confiable efectivo y por medio de terminales con tarjetas.

ESCENARIO ALTRUISTA

Conforme fue evolucionando el evento, Kevin Lyman sumó a organizaciones sin fines de lucro para concientizar a los asistentes de ciertos problemas dentro de su localidad, hacerlos partes del cambio en cuestiones climáticas o confirmarles los derechos de los que gozan sin involucrar nada de política, siendo fiel a una de las mayores filosofías del punk.

Así como Olivia Rodrigo tiene alianzas con Planned Parenthood, Vic Fuentes, de Pierce The Veil, los tiene con Living the Dream Foundation, logrando recaudar fondos y entregar la información necesaria sobre su trabajo: ayudarles a personas adolescentes y adultas a librar batallas con enfermedades. Paramore ha promovido la salud mental junto a To Write Love on Her Arms y Simple Plan ha ayudado a recibir donaciones de comida enlatada para Feed Our Children Now!, todo esto como parte de algunas paradas del Warped Tour en Estados Unidos.

Tenemos una lista amplia de organizaciones sin fines de lucro con las que hemos trabajado desde hace años en Ocesa, abarcando temas desde protección animal hasta prevención del suicidio. Estamos en la etapa de preproducción definiendo quiénes estarán.

Lo interesante es que buscamos que la gente se acerque a estas organizaciones a través del Escenario Acústico. Este escenario vive dentro de la zona de las fundaciones y ahí algunos artistas del festival se van a aventar un set acústico. No podemos revelar aún quiénes ni en qué horarios, pero vale la pena ir a escuchar el set y de una vez platicar con las organizaciones para ver cómo apoyar”, reveló Mike Romo.

Vans Warped Tour

¡Sorpresa Ernie Ball!

Por supuesto que muchos de aquí tenemos ganas de ver a los grupos gringos, pero Mike destaca que la perfecta iniciativa de comunidad del Warped Tour permitió tener un intercambio bastante cool, logrando que División Minúscula, Allison, BLNKO, Thermo y Delux tocaran en una de las ediciones gringas, mientras que Scaring Kids Scary Kids lo hizo en la prefiesta del House of Vans.

Y pidió dejarse sorprender por varias de las propuestas y no subestimar a nadie.

Yo nunca fui al Warped Tour antes, apenas lo hice por mi trabajo en la edición de México y fui pensando en lo mucho que voy a disfrutar a bandas que quería ver hace mucho. Pasó algo chico: el caso de Mutant Beans, un grupo de Ensenada, que ganó el concurso de Ernie Ball y tuvieron un slot como abridores en Long Beach. Los vi y fueron buenísimos. Da mucho orgullo escuchar proyectos mexicanos llegar así de lejos por sus propios méritos”, compartió.

Mike Romo dejó entrever que la relación entre México y el Vans Warped Tour podría extenderse más años, mientras… nos vemos en el moshpit de la primera edición.