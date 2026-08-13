¡Salma Hayek ya es abuela! Así disfruta su nueva etapa que le dio el hijo de François-Henri Pinault

Salma Hayek se convirtió en abuela a los 59 años. Su hijastro François Pinault Jr. tuvo a su primer hijo junto a su esposa, la condesa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

La noticia de la llegada del nieto de la actriz Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que los papás del bebé mantuvieron en secreto todo, tanto el proceso del embarazo como el primer mes de François, como decidieron llamarlo.

El nombre del bebé responde a la tradición familiar de llevar el mismo de su padre y abuelo, lo que ya se ha visto por varias generaciones. Su nacimiento une a dos destacadas familias: la dinastía de lujo Pinault y una antigua familia aristocrática alemana.

Fotos del nieto de Salma Hayek y François-Henri Pinault

Salma Hayek se estrena como abuela. laracosima_pinault

Las fotos del bebé François fueron hechas públicas por la propia Lara Cosima. A través de su cuenta oficial de Instagram reveló que ella y su pareja llevan ya un mes disfrutando de su etapa como padres.

Mi esposo (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más lindo del mundo)… Nuestro primer mes como padres”, escribió en la publicación.

Con la llegada de François, la actriz Salma Hayek se estrena como abuela sumando un nuevo capítulo a su vida familiar.

En una de las fotografías compartidas por Lara, se puede ver a Hayek en esa bella etapa de abuela, cargando a su nieto en brazos, en una posición clásica en la que los niños repiten después de tomar su alimento. En su rostro se puede ver una sonrisa, mientras que el bebé François tiene la misma expresión al ver fijamente a su padre, quien parece que le está hablando.

La escena muestra una gran unión familiar entre Salma Hayek, su hijastro y su nieto. Una imagen que da mucho qué decir sobre su relación.

En las otras fotografías aparecen los nuevos padres en situaciones cotidianas compartiendo momentos con su hijo. Aunque en ninguna aparece François-Henri Pinault cargando a su nieto, sí se puede ver en una imagen junto a su hijo y el bebé en un momento que parece divertido.

¿François Pinault Jr. y Lara Cosima se casaron?

Salma Hayek se estrena como abuela. laracosima_pinault

Todo en relación a la pareja ha sido sorpresivo puesto que hasta ahora se sabía que estaban comprometidos, pero al referirse ahora como su ‘esposo’ en el texto de la publicación, todo parece indicar que François y Lara ya contrajeron matrimonio, aunque sin anunciarlo públicamente.

Lo anterior es posible ya que su relación no se hizo pública cuando iniciaron, sino que se supo de ello un año después, hasta San Valentín del 2026 cuando decidieron presentarse públicamente como pareja.

Solo un mes después fue cuando Lara anunció su compromiso con quien describió como su “mejor amigo y el chico más guapo del mundo”.

Bebé en la dinastía Pinault

Salma Hayek se estrena como abuela. laracosima_pinault

El bebé del hijastro de Salma Hayek y Lara es la cuarta generación de hombres de la familia que llevan el mismo nombre: lo comparte con su papá, su abuelo François-Henri Pinault y su bisabuelo François Pinault.

François-Henri Pinault, su abuelo, es uno de los empresarios más importantes de Francia y dirige Kering, el grupo de lujo detrás de algunas de las casas de moda más reconocidas del mundo.

Desde 2009, François-Henri Pinault está casado con Salma Hayek y juntos tienen una hija llamada Valentina Paloma Pinault. Sin embargo, el empresario también es padre de François y Mathilde Pinault, fruto de su matrimonio con Dorothée Lepère, y de Augustin James Evangelista, a quien tuvo con Linda Evangelista.

Con el bebé François, Salma vive una nueva experiencia en su vida y, aunque se trata del hijo de su hijastro, en distintas ocasiones la actriz ha hablado sobre el cariño que siente por los tres hijos mayores de su esposo, dejando claro que todos forman parte de la misma familia.

¿Quién es Lara Cosima Henckel von Donnersmarck?

Salma Hayek se estrena como abuela. laracosima_pinault

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck es una modelo e influencer de origen germano-estadounidense que ha llamado la atención por su vínculo con la aristocracia europea y el mundo de la moda. Nació el 17 de mayo de 2003 y es hija del cineasta alemán Florian Henckel von Donnersmarck, ganador del Oscar por La vida de los otros, y de Christiane Asschenfeldt. Además, pertenece a la histórica familia noble Henckel von Donnersmarck.

Desde joven, Lara ha estado vinculada con el mundo de la moda. Estudió diseño en Parsons School of Design, en Nueva York, y realizó prácticas en la casa Dior en París. A través de redes sociales comenzó a compartir fotografías y videos sobre moda, viajes, eventos y su estilo de vida, lo que le permitió construir una importante audiencia y convertirse en una conocida figura de la llamada alta sociedad europea.

Uno de los momentos que aumentó su exposición pública ocurrió en 2023, cuando participó en Le Bal des Débutantes de París, uno de los eventos sociales más exclusivos para jóvenes de familias reconocidas. En aquella ocasión abrió el baile junto a su padre y lució un vestido de Jean Paul Gaultier acompañado de una histórica tiara de diamantes. Su apellido y las conexiones de su familia también han provocado que sea señalada como nepo baby, debido a las ventajas y oportunidades asociadas con su entorno familiar.

En 2026, Lara volvió a estar en el centro de la atención por su relación con François Pinault Jr., integrante de la poderosa familia francesa propietaria del grupo de lujo Kering.

Por todo lo anterior, Lara Cosima se ha convertido en una figura que reúne aristocracia, moda, redes sociales y alta sociedad, mientras su relación con los Pinault ha incrementado todavía más el interés por su vida personal y profesional.