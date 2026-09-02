¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón? Esto se sabe tras abandonar la Casa de los Famosos

La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos sorprendió a sus compañeros y dejó varias preguntas entre los seguidores.

El stylist confirmó que necesita comenzar un tratamiento médico, aunque no reveló el diagnóstico que lo llevó a tomar la decisión.

Después de cinco semanas dentro del reality, Aldo Rendón anunció el 1 de septiembre que abandonaría la competencia por motivos de salud. La noticia fue comunicada durante la gala y posteriormente se despidió de sus compañeros.

“Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar el tratamiento ya, y no puedo salir y entrar para hacérmelo, entonces me voy de la casa hoy”, explicó Aldo Rendón antes de salir.

El stylist aseguró que se encontraba bien y explicó que tomó la decisión porque necesita atender el problema cuanto antes. Permanecer dentro del programa complicaba el tratamiento, ya que los participantes no pueden salir y regresar a la casa.

Sin embargo, la explicación dejó una nueva pregunta entre el público. ¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón y qué problema de salud hizo que abandonara La Casa de los Famosos México?

Aldo Rendón dejó el reality después de cinco semanas de competencia. Captura de Pantalla X @raulgtzoficial

¿Qué enfermedad provocó la salida de Aldo Rendón?

Hasta ahora, Aldo Rendón no ha revelado cuál es el diagnóstico que lo obligó a abandonar La Casa de los Famosos México.

La única información que dio antes de salir es que se trata de un problema reversible que requiere comenzar un tratamiento de inmediato. Tampoco detalló cuánto tiempo necesitará para recuperarse o qué tratamiento deberá seguir.

Durante su estancia en la casa, compartió con algunos de sus compañeros detalles sobre los padecimientos que enfrenta y otros problemas de salud que ha tenido a lo largo de su vida.

Aldo Rendón salió de La Casa de los Famosos México por motivos de salud. IG aldorendon

Aldo Rendón reveló que tiene anemia

Uno de los problemas de salud que Aldo Rendón confirmó dentro del reality fue la anemia.

El stylist habló del tema durante una conversación con Yahir y explicó que descubrió el padecimiento poco antes de entrar al programa.

Rendón decidió realizarse estudios debido a que constantemente tenía sueño. Fue después de recibir los resultados cuando descubrió que tenía anemia.

La anemia se presenta cuando el organismo no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos o hemoglobina para transportar el oxígeno que necesita. Entre los síntomas que puede provocar se encuentran cansancio, debilidad, mareos y falta de aire.

Aldo Rendón reveló que necesita comenzar un tratamiento médico. Captura de Pantalla X @_charlez

¿Qué otros problemas de salud tiene Aldo Rendón?

La anemia no es el único padecimiento del que Aldo Rendón ha hablado públicamente. Desde hace años también enfrenta queratocono, una enfermedad ocular que afecta la córnea y puede provocar problemas de visión.

El stylist ha contado que vive con esta condición desde joven y ha tenido que recurrir a diferentes tratamientos para cuidar su vista.

Otro problema que mencionó durante su participación en La Casa de los Famosos fue un ataque de gota, padecimiento que puede provocar dolor intenso, inflamación y sensibilidad en las articulaciones.

A esto se suma uno de los problemas de salud más delicados que ha enfrentado. Rendón reveló que alrededor de 2010 permaneció aproximadamente seis meses hospitalizado debido a problemas relacionados con el hígado y la vesícula.

El stylist ha relacionado aquella hospitalización con los problemas que tuvo con el consumo de alcohol durante varios años.

Pese a estos antecedentes, hasta ahora no existe confirmación de que la anemia, el queratocono, la gota o sus antiguos problemas de hígado y vesícula tengan relación con su salida del reality.

Aldo Rendón no reveló qué enfermedad provocó su salida del reality. Captura de Pantalla X @EmZkPr

¿La salida de Aldo Rendón fue realmente por motivos de salud?

La explicación de Aldo Rendón no convenció a todos los seguidores del programa.

Poco después del anuncio comenzaron a circular comentarios y teorías que cuestionaban si su salud fue la única razón para abandonar la competencia.

Algunos usuarios señalaron que la salida ocurrió después de varias semanas en las que la participación de Aldo comenzó a generar críticas por algunos de sus comentarios y comportamientos dentro de la casa.

Una publicación que circuló en X cuestionó si el problema médico apareció durante el reality o si existía desde antes de su ingreso. El usuario @raulgtzoficial también planteó la posibilidad de que la producción hubiera decidido retirarlo para evitar que su imagen siguiera viéndose afectada.

Según esta teoría, permanecer más semanas dentro del programa podría perjudicar su carrera. Sin embargo, no existe información que confirme que la producción de La Casa de los Famosos haya tomado esa decisión.

Tampoco hay pruebas de que los motivos médicos mencionados por Rendón sean un pretexto para justificar su salida.