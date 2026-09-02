¡Nace Aurelius, primer nieto de John Lennon! Así lo presentó Sean Ono Lennon

Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon, anunció junto con Charlotte Kemp Muhl que se convirtieron en padres de un niño llamado Aurelius. La noticia sorprendió a los seguidores de la pareja, quienes también forman parte del grupo psicodélico The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Además, también causó sorpresa que se trata del primer nieto de John Lennon y Yoko Ono.

¿Quién es Aurelius, el primer nieto de John Lennon?

Aurelius es el primer hijo de Sean Ono Lennon y Charlotte Kemp Muhl, y su nacimiento representa la llegada de una nueva generación a la familia de John Lennon.

Sean confirmó públicamente la noticia mediante una publicación en Instagram el 1 de septiembre de 2026, con una fotografía junto a su hijo. Después, compartió otras imágenes de Charlotte con el bebé.

¡Charlotte y yo creamos un Frijol Humano! ¡Su nombre es Aurelius! ¡Gracias!

Nace Aurelius, primer nieto de John Lennon Excélsior / IG: @sean_ono_lennon

La noticia también tuvo una reacción inmediata entre amigos y figuras de la música, mientras que Charlotte Kemp Muhl publicó sus propias fotografías y habló, con humor, sobre las primeras experiencias de la maternidad.

¡Hicimos un humano! Estoy convencido de que el ADN es un código cuaternario alienígena agente. La privación de sueño solo añade al surrealismo… Se aceptan consejos de técnica para eructar. Le he estado poniendo Aphex Twin y Stravinsky. El meconio es una locura.

El nombre del pequeño también llamó la atención. Aurelius tiene origen latino y está relacionado con conceptos como "dorado" o "de oro". El término también remite al emperador romano y filósofo Marco Aurelio.

Sean compartió además otras imágenes del bebé, entre ellas una en la que aparece cargándolo y otra donde Charlotte se encuentra con el recién nacido en una cama de hospital. En esta última fotografía escribió simplemente: "Baby Momma!".

Por ahora, la pareja no ha revelado públicamente detalles como la hora exacta del nacimiento, el lugar donde nació Aurelius o su peso.

Nace Aurelius, primer nieto de John Lennon Excélsior / IG: @sean_ono_lennon

Sean Ono Lennon presenta a Aurelius, su primer hijo con Charlotte Kemp Muhl

La llegada de Aurelius convierte a Sean Ono Lennon, de 50 años, en padre por primera vez. El músico es el segundo hijo de John Lennon y Yoko Ono, por lo que su bebé se convierte en el primer nieto de ambos.

Sean y Charlotte Kemp Muhl mantienen una relación desde hace varios años. Ambos se conocieron en el festival Coachella en 2005 y comenzaron su relación sentimental en 2007. Además de ser pareja, han compartido diferentes proyectos musicales.

El anuncio recibió felicitaciones de distintas celebridades. Entre ellas estuvieron Patti Smith, Paris Hilton y Willow Smith, quienes dejaron mensajes en las publicaciones de la pareja.

Nace Aurelius, primer nieto de John Lennon IG: @charlottekempmuhl

¿Quién es Charlotte Kemp Muhl, la madre del primer nieto de John Lennon?

Charlotte Kemp Muhl es modelo, música, compositora y multiinstrumentista. Su trayectoria artística se ha desarrollado tanto de manera independiente como junto a Sean Ono Lennon.

Ambos también han trabajado juntos en proyectos musicales, incluido The Ghost of a Saber Tooth Tiger, grupo que formaron como dúo.

Kemp Muhl ha desarrollado además una carrera relacionada con el modelaje y la música. Su publicación con su hijo también llamó la atención por el tono desenfadado con el que describió la maternidad. Kemp Muhl hizo referencia a la falta de sueño y hasta contó que ha puesto música de Aphex Twin y Stravinsky para su hijo.

La llegada de Aurelius marca así una nueva etapa para la pareja, que después de casi dos décadas de relación se convirtió en padres.

Nace Aurelius, primer nieto de John Lennon IG: @charlottekempmuhl

Aurelius llega a la familia Lennon: ¿quiénes son los hijos de John Lennon?

John Lennon tuvo dos hijos: Julian Lennon y Sean Ono Lennon. Julian es el hijo mayor del músico, fruto de su relación con Cynthia Powell. Sean, en cambio, nació de la relación entre John Lennon y Yoko Ono el 9 de octubre de 1975, fecha que además coincidió con el cumpleaños número 35 del exintegrante de The Beatles.

Sean tenía apenas cinco años cuando su padre fue asesinado en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980.

Con la llegada de Aurelius, Sean se convierte en padre y Julian en tío. Julian reaccionó ante la noticia y felicitó a su hermano y a Charlotte por el nacimiento.

Cabe señalar que Julian no tiene hijos, por lo que el nacimiento del bebé representa la primera descendencia de la siguiente generación de John Lennon.

De esta manera, el pequeño Aurelius se suma a una familia cuyo apellido está relacionado con uno de los capítulos más importantes de la historia de la música en el mundo.

John Lennon murió el 8 de diciembre de 1980, después de recibir disparos frente al edificio Dakota, en Nueva York. Tenía 40 años.

Casi 46 años después, su hijo Sean anunció el nacimiento de Aurelius, quien es considerado el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono.

La noticia vuelve a colocar a la familia Lennon en los reflectores, pero esta vez no por una canción, un aniversario o un acontecimiento relacionado con The Beatles, sino por un nacimiento.

Aurelius llega así a una familia marcada por uno de los legados musicales más importantes del siglo XX, aunque por ahora sus padres han optado por compartir únicamente algunos momentos de esta nueva etapa familiar.