Salma Hayek en Del crepúsculo al amanecer: La película que la catapultó a la fama mundial

La película Del crepúsculo al amanecer catapultó a la actriz mexicana Salma Hayek al estrellato mundial en el año 1996. Bajo la dirección del cineasta Robert Rodríguez y el guion de Quentin Tarantino, la producción consolidó el estatus internacional de la intérprete. Su breve pero magnética aparición en pantalla bastó para transformar por completo su trayectoria dentro de la industria de Hollywood.

La veracruzana encarnó a la vampiresa Santánico Pandemonium, un personaje exótico que acaparó las miradas de los espectadores y la crítica especializada. Con apenas unos minutos de participación, la actriz generó el momento más recordado de todo el largometraje. Esta interpretación despegó su carrera y le abrió las puertas de los grandes estudios cinematográficos estadounidenses de manera definitiva.

Salma Hayek en Del crepúsculo al amanecer. Foto: Grosby Group

La cinta, conocida en el mercado anglosajón como From Dusk Till Dawn, mantiene su estatus de culto a casi tres décadas de su estreno. La dupla creativa entre Rodríguez y Tarantino rompió esquemas narrativos y visuales en la década de los noventa. El proyecto combinó el talento de estrellas emergentes y figuras consolidadas del entretenimiento en una propuesta sumamente arriesgada.

El baile improvisado y una fobia superada

La icónica escena de la mexicana transcurre al interior del bar de carretera conocido como el Titty Twister. Allí, la vampiresa ejecuta una danza hipnótica que detiene las acciones de los protagonistas del filme. Los acordes de la canción "After Dark", interpretada en vivo por la agrupación Tito & Tarantula, dictan el ritmo del seductor movimiento frente a las cámaras.

El director Robert Rodríguez decidió eliminar cualquier tipo de coreografía ensayada para esta secuencia específica. El realizador pidió a la actriz sentir la música y mover su cuerpo con total libertad y naturalidad. Esta improvisación absoluta resultó un rotundo éxito visual y grabó la imagen de la intérprete en la memoria colectiva del público mundial.

Salma Hayek tuvo que superar su fobia a las serpientes. Foto: Grosby Group

Para lograr esta hazaña cinematográfica, la estrella enfrentó un terror personal paralizante frente a los reptiles. La actriz sufría de herpetofobia, un miedo extremo a las serpientes que complicaba la filmación de su gran escena. La producción le exigió cargar una enorme pitón amarilla sobre sus hombros durante toda la rutina de baile.

La mexicana recurrió a intensas sesiones de terapia psicológica durante meses para controlar su ansiedad. El tratamiento funcionó con éxito y le permitió interactuar con el enorme animal sin mostrar pánico ante las luces del set. Su profesionalismo venció el obstáculo mental y entregó una de las tomas más replicadas en la historia del séptimo arte.

Una estructura dividida entre el crimen y el terror

Los especialistas cinematográficos celebran la estructura de esta obra por su radical división narrativa. La película transcurre como dos proyectos completamente independientes unidos por un solo espacio físico. La primera mitad del metraje funciona como un clásico thriller de acción centrado en los escapes de los hermanos criminales Seth y Richie Gecko.

Los actores George Clooney y Quentin Tarantino dieron vida a este par de fugitivos de la ley. Su violento escape a territorio mexicano incluye atracos a mano armada y el secuestro de una familia inocente. La tensión policiaca domina cada cuadro hasta que los personajes cruzan la frontera y buscan refugio en el centro nocturno.

La escena del baile de Salma Hayek es icónica. Foto: Grosby Group

Al caer la noche en el bar, la película muta de forma drástica hacia los géneros del terror y el gore. El establecimiento se revela como un nido oculto habitado por antiguos vampiros mayas sedientos de sangre humana. Los protagonistas cambian sus armas de fuego por estacas improvisadas para iniciar una batalla brutal.

El relato abandona el escape policiaco y se convierte en una violenta carrera por la supervivencia hasta el amanecer. Los efectos especiales de la época y los litros de sangre falsa inundan la pantalla durante el clímax de la historia. Esta mezcla de géneros consagró a la cinta como un referente indiscutible del cine de los años noventa.