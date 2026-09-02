Hunter Schafer y Dominic Fike desatan rumores de reconciliación tras ser vistos besándose en Seattle

Hunter Schafer y Dominic Fike volvieron a colocarse en el centro de la conversación después de que circularan videos y reportes en redes sociales que los muestran juntos en Seattle, lo que desató rumores sobre una posible reconciliación.

Ahora, tres años después de su ruptura, fans comenzaron a especular que podrían haberse dado una nueva oportunidad luego de que fueran vistos en distintas apariciones recientes.

Los rumores crecieron después de que ambos fueran vistos juntos en Chicago y posteriormente en Seattle, donde un video borroso difundido por fans aparentemente los muestra besándose mientras suben a un automóvil negro.

Hasta el momento, ni Hunter Schafer ni Dominic Fike han confirmado públicamente si retomaron su relación o si simplemente se trató de un reencuentro amistoso.

¿Qué pasó con Hunter Schafer y Dominic Fike en Seattle?

La nueva conversación surgió luego de que fans identificaran a Hunter Schafer cerca de Dominic Fike durante algunos eventos recientes.

Hunter Schafer habría asistido al show de Fike del 27 de agosto en Chicago. Días después, el músico fue visto en un bar con la actriz antes de su presentación del 1 de septiembre en Seattle, donde abrió para Tame Impala.

El momento que más llamó la atención fue un video en el que, según usuarios, Hunter y Dominic parecen besarse antes de entrar a un vehículo. La grabación se volvió viral rápidamente y provocó todo tipo de reacciones entre seguidores de ambos.

Fans reaccionan a posible regreso de Hunter Schafer y Dominic Fike

Algunos fans celebraron la posibilidad de una reconciliación, especialmente porque ambos habían sido una de las parejas más comentadas del universo Euphoria. Otros reaccionaron con bromas sobre las segundas oportunidades y recordaron las declaraciones que Schafer hizo en 2024 sobre su ruptura.

También hubo usuarios que pidieron cautela, pues hasta ahora no existe una confirmación directa de ninguno de los dos y las imágenes que circulan no permiten saber con claridad cuál es el estado actual de su relación.

Hunter Schafer y Dominic Fike fueron pareja entre 2022 y 2023

Hunter Schafer y Dominic Fike se conocieron durante la filmación de la segunda temporada de Euphoria, donde interpretaron a Jules y Elliot.

Los rumores sobre una relación comenzaron en enero de 2022, cuando fueron vistos tomados de la mano durante una salida en West Hollywood. Poco después, en febrero de ese mismo año, Fike compartió una fotografía besando a Schafer, lo que fue tomado como una confirmación pública de su romance.

La relación continuó durante más de un año, hasta que Dominic Fike confirmó su separación en una entrevista publicada en julio de 2023. En ese momento, el cantante dijo que había decidido estar solo por un tiempo.

Hunter Schafer habló de su ruptura con Dominic Fike

En 2024, Hunter Schafer habló sobre el final de su relación con Dominic Fike durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy.

La actriz describió la separación como una decisión mutua y aseguró que, aunque fue dolorosa, no se trató de una ruptura caótica.

“Fue una de las rupturas más limpias que he tenido”, dijo Schafer.

También reconoció que ambos tenían cosas personales por trabajar y que, pese al cariño que existía entre ellos, la relación ya no funcionaba.

La infidelidad marcó la ruptura

Aunque Schafer habló de una separación en buenos términos, también reveló que una infidelidad formó parte de las razones que llevaron al final de la relación.

“Me engañaron por primera vez”, contó Hunter Schafer.

La actriz explicó que esa experiencia la cambió profundamente y que tuvo que entender que una infidelidad no define el valor de la persona engañada.

Aun así, Schafer también habló con cariño de Fike y señaló que la relación había sido importante para ella. En la misma entrevista dijo que la ruptura fue muy difícil porque ambos se querían mucho.