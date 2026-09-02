Charlize Theron visitará CDMX para el evento México Siglo XXI 2026

La actriz sudafricana Charlize Theron pisa territorio mexicano este viernes 4 de septiembre como figura central del evento México Siglo XXI 2026. La ganadora del premio Oscar compartirá su testimonio de vida frente a miles de jóvenes en las instalaciones del icónico Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La Fundación Telmex-Telcel organiza este magno encuentro anual para reunir a sus becarios con grandes personalidades internacionales. La estrella de Hollywood subirá al escenario capitalino para relatar los obstáculos superados a lo largo de su trayectoria artística. Los asistentes escucharán de primera mano los pasajes más íntimos que formaron su carácter.

Las transformaciones de Charlize Theron marcaron varias de sus películas. Grosby Group

El foro juvenil funciona como una plataforma de motivación y aprendizaje. La intérprete abordará temas de superación personal frente a una audiencia ávida de inspiración. Su participación genera enorme expectativa entre la comunidad estudiantil del país que asiste a esta cumbre de liderazgo empresarial, deportivo y cultural.

La presencia de la artista reafirma el compromiso de los organizadores por acercar figuras de primer nivel a los talentos mexicanos. Los universitarios becados provienen de todos los estados de la República y asisten para nutrir sus conocimientos. El panel de la actriz promete convertirse en uno de los momentos estelares de la jornada.

Una historia marcada por la tragedia

Los primeros años de vida de la celebridad en Benoni, Sudáfrica, estuvieron llenos de retos físicos y emocionales. La estrella combatió los severos estragos de la ictericia durante su niñez. Los fuertes antibióticos que recibió en el tratamiento médico impidieron el desarrollo de su dentadura hasta cumplir los 11 años de edad.

La dinámica familiar escondía una realidad de violencia doméstica constante. Su padre, un hombre inmerso en el alcoholismo, agredía físicamente a su madre, Gerda Maritz, de manera frecuente. El maltrato alcanzó su punto máximo el día que el sujeto amenazó con quitarles la vida a ambas mujeres.

Charlize Theron se rapó la cabeza para interpretar a Furiosa. Foto: Warner Bros

Para proteger a su hija y salvar su propia existencia, Gerda Maritz disparó y asesinó a su esposo durante el violento altercado. Las autoridades locales investigaron los hechos inmediatamente y dictaminaron el acto como legítima defensa. La justicia sudafricana liberó de cualquier cargo penal a la madre de la futura estrella de cine.

Este episodio cambió el rumbo de la joven de forma definitiva. Su madre tomó el control de la familia y la envió a estudiar a la National School of the Arts en Johannesburgo. Este paso representó el primer acercamiento formal de la adolescente al mundo del arte y la expresión corporal.

El camino al máximo galardón de Hollywood

Un certamen local le abrió las puertas internacionales al otorgarle un contrato como modelo en Milán. El triunfo la llevó después a Nueva York, donde se matriculó en la prestigiosa Joffrey Ballet School. El sueño de convertirse en bailarina profesional se desvaneció tras sufrir una grave lesión en la rodilla.

El apoyo materno resultó fundamental durante este periodo de incertidumbre. Su progenitora la impulsó a incursionar en la actuación como una nueva alternativa profesional. El agente John Crosby la descubrió por casualidad y le consiguió sus primeros personajes menores dentro de la industria del entretenimiento estadounidense.

Charlize Theron ganó 13 kilos para protagonizar Monster. Foto: Denver & Delilah Productions

Su talento natural captó la atención de los productores rápidamente. En 1997 consiguió un rol protagónico junto a Keanu Reeves y Al Pacino en el exitoso filme “El abogado del diablo”. Esta película proyectó su rostro a nivel mundial y la colocó en la mira de los grandes estudios cinematográficos.

La cima absoluta de su carrera llegó con el estreno de la cinta “Monster”. Su impactante transformación física para interpretar a la asesina en serie Aileen Wuornos maravilló a la crítica especializada. Este arriesgado trabajo le valió la estatuilla de la Academia a Mejor Actriz y grabó su nombre en la historia de Hollywood.