Llegan a la Fiscalía los detenidos por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo

Las investigaciones por la masacre cometida contra el músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, registraron un avance con el traslado de dos sospechosos a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAE) en Toluca.

Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián "N" —de nacionalidad argentina y señalado como socio comercial del artista— y Gerardo "N".

Hasta la noche de este miércoles, ambos permanecían a disposición ministerial por los delitos de cohecho y flagrancia, a la espera de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimente las órdenes de aprehensión correspondientes por homicidio calificado.

Una vez ejecutados los mandamientos judiciales, los imputados serán remitidos a un centro penitenciario estatal en la región del Valle de México para iniciar su proceso penal.

El contexto del ataque

De acuerdo con las indagatorias de la FGJEM, Diego Sebastián "N" aprovechó la relación de confianza y negocios que mantenía con la víctima para ingresar la tarde del 1 de septiembre al inmueble ubicado en el exclusivo fraccionamiento de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

Entre las 17:30 y las 19:40 horas, los agresores perpetraron el ataque en el que perdieron la vida el tecladista, su esposa, su hija de tres años de edad, una trabajadora del hogar y el perro de la familia.

Este traslado se suma a los hallazgos periciales recopilados en las últimas horas, los cuales confirman que los atacantes emplearon un arma de fuego provista con silenciador y se desplazaron en un vehículo con placas falsas para evadir el rastreo de los arcos carreteros y las cámaras de videovigilancia.

El sospechoso fue captado por una cámara

Uno de los elementos que forman parte de la investigación es un video de las cámaras de seguridad del fraccionamiento.

En las imágenes, aparece Diego Sebastián "N", señalado como presunto socio de Jonathan Meléndez, mientras se encontraba dentro del elevador de la torre donde vivía el músico.

El registro corresponde aproximadamente a las 17:25 horas. En el video, el hombre aparentemente observa hacia distintos puntos del elevador, como si buscara alguna cámara, antes de dirigirse hacia el penthouse de Jonathan.

La grabación habría permitido identificar su rostro y se convirtió en uno de los elementos considerados por las autoridades dentro de las indagatorias.

Horas después, un amigo del músico pidió apoyo a la policía de Atizapán. Según los reportes, Jonathan le habría solicitado previamente estar pendiente de él y de su familia debido a que tendría una reunión.

Fue entonces cuando las autoridades llegaron al inmueble y descubrieron la escena del crimen.