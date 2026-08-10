"Pensé que no volvería a caminar": El grave accidente que distanció a Uma Thurman y Tarantino

Uma Thurman y Quentin Tarantino trabajaron juntos en tres películas que terminaron siendo clave en sus respectivas carreras: Pulp Fiction y los dos volúmenes de Kill Bill.

Sin embargo, su última colaboración también estuvo marcada por un accidente que afectó la relación profesional que habían mantenido durante años.

Ocurrió durante el rodaje de Kill Bill, cuando Thurman tuvo que conducir un automóvil para una de las escenas. La actriz había expresado dudas sobre la seguridad del vehículo y quería que un doble realizara la secuencia, pero terminó poniéndose al volante después de hablar con Tarantino.

El auto se salió del camino y chocó contra un árbol. Thurman sufrió lesiones y posteriormente tuvo una fuerte discusión con el director. Después de Kill Bill, ambos no volvieron a trabajar juntos.

Años más tarde, la actriz hizo público el video de aquel accidente y Tarantino reconoció que haberla convencido de conducir había sido uno de sus mayores errores.

Quentin Tarantino volvió a trabajar con Uma Thurman en Kill Bill. Grosby Group

¿Qué pasó con Uma Thurman durante el rodaje de Kill Bill?

El accidente ocurrió durante la producción de Kill Bill, filmada como una sola película antes de que el proyecto fuera dividido en dos entregas para su estreno.

Para una de las escenas, Uma Thurman debía conducir un automóvil por una carretera de tierra. Aunque la secuencia no tenía la complejidad de las peleas que protagonizaba como Beatrix Kiddo, la actriz no estaba convencida de realizarla.

Thurman contó en 2018 a The New York Times que pidió utilizar un doble porque no consideraba seguro el vehículo.

Tarantino insistió en que ella condujera y le aseguró que el automóvil se encontraba en condiciones para realizar la toma. La actriz terminó aceptando.

Durante la grabación perdió el control y chocó contra un árbol.

Thurman relató que después del impacto sufrió una conmoción cerebral, además de lesiones en el cuello y las rodillas. En las imágenes de la grabación puede verse al equipo acercándose al automóvil después del choque.

Uma Thurman protagonizó Kill Bill como Beatrix Kiddo. Captura de Pantalla

Uma Thurman había pedido no conducir el automóvil

Una de las razones por las que el accidente terminó afectando su relación con Tarantino fue lo ocurrido antes de filmar.

Thurman ya había manifestado que no quería conducir y había solicitado que la escena fuera realizada por un especialista.

Después del accidente, la actriz consideró que sus preocupaciones no habían sido tomadas en cuenta y tuvo una fuerte discusión con el cineasta.

Cuando habló públicamente del episodio años después, recordó el miedo que sintió tras el choque y explicó que llegó a pensar que las lesiones podían impedirle volver a caminar.

Tarantino reconoció posteriormente que se equivocó al pedirle que realizara la escena.

En 2018 explicó a Deadline que había recorrido personalmente el camino antes de la grabación porque quería comprobar que fuera seguro. Sin embargo, las condiciones de la toma cambiaron posteriormente.

La dirección en la que Thurman debía recorrer la carretera fue modificada y el director admitió que no volvió a revisar el trayecto bajo esas nuevas condiciones.

Uma Thurman sufrió un accidente durante el rodaje de Kill Bill. Fotogramas

El accidente terminó con su trabajo juntos

Para entonces, Uma Thurman y Quentin Tarantino ya tenían una relación profesional que había comenzado varios años antes.

Su primera colaboración fue Pulp Fiction, estrenada en 1994. Thurman interpretó a Mia Wallace y recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película.

Fue durante aquella producción cuando comenzó a desarrollarse la idea que años después daría origen a Kill Bill.

Tarantino y Thurman imaginaron a una mujer vestida de novia que buscaba vengarse de quienes la habían atacado. El concepto terminó convirtiéndose en Beatrix Kiddo, personaje que la actriz interpretó en las dos entregas.

Kill Bill: Volumen 1 se estrenó en 2003 y la segunda parte llegó en 2004.

Después de esas películas, Thurman y Tarantino NO volvieron a realizar otro proyecto juntos.

El accidente de Kill Bill afectó la relación entre Thurman y Tarantino. Especial

¿Por qué el video del accidente apareció hasta 2018?

El accidente ocurrió durante la producción de Kill Bill, pero las imágenes no se hicieron públicas hasta 15 años después.

Thurman habló sobre el episodio en una entrevista publicada por The New York Times en 2018. Como parte de su testimonio, también apareció el video de la toma en la que ocurrió el choque.

Quentin Tarantino fue quien ayudó a localizar las imágenes. El director contó posteriormente que buscó el material en los archivos de la producción hasta encontrarlo y después se lo entregó a Thurman. La actriz decidió publicarlo.

Aunque el video también generó cuestionamientos hacia Tarantino por haber insistido en que condujera, Thurman reconoció públicamente que el cineasta le había proporcionado las imágenes aun sabiendo que podían perjudicarlo.

Uma Thurman había pedido un doble para realizar la escena del automóvil. Captura de Pantalla

Uma Thurman aclaró qué responsabilidad atribuía a Tarantino

Después de hacer público el accidente, Thurman explicó su postura sobre lo ocurrido.

La actriz no retiró sus críticas sobre la decisión de realizar la escena. Sin embargo, aclaró que no consideraba que Quentin Tarantino hubiera actuado con intención de hacerle daño.

También reconoció que el director había lamentado lo ocurrido durante años.

Sus principales señalamientos se dirigieron hacia la manera en que algunos responsables de la producción manejaron el accidente posteriormente. Thurman acusó a integrantes de la producción de haber intentado ocultar lo sucedido.

La actriz, en cambio, valoró que Tarantino buscara el material y finalmente se lo entregara para que pudiera decidir qué hacer con él.