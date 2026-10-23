Salma Hayek reacciona al increíble debut de su hija Valentina en la portada de la revista Tatler

Salma Hayek no pudo ocultar el orgullo que siente por su hija. La actriz mexicana celebró uno de los momentos más especiales en la vida de Valentina Paloma Pinault, quien protagoniza por primera vez la portada de la revista británica Tatler y comienza a llamar la atención por su propio estilo, personalidad y visión de la vida pública.

Salma Hayek celebra la portada de su hija Valentina

A través de Instagram, la estrella de Hollywood compartió imágenes de la sesión fotográfica de su hija, de 19 años, acompañadas de un mensaje lleno de cariño que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Valentina Pinault protagonizó una portada de Tatler y recibió una emotiva reacción de su madre, Salma Hayek, quien celebró este nuevo logro. IG salmahayek

Damas y caballeros: ¡la bebé que salió de mi vientre! Y ahora esta diosa espectacular está en la portada de Tatler”, escribió la orgullosa mamá al mostrar el nuevo logro de Valentina.

Sin embargo, más allá de celebrar su incursión en una publicación de moda y sociedad, Salma aprovechó para destacar aquello que más admira de la joven: sus cualidades personales.

Valentina, lo que más me llena de orgullo de ti es la persona que eres: tan buena, considerada, cariñosa, divertidísima y simplemente un placer tenerte cerca”, expresó la actriz, antes de cerrar su dedicatoria con una declaración de amor: “Te adoro con todo mi corazón, mi nena preciosa”.

Valentina Pinault debuta en una portada de revista junto a Henry Pollock

La hija de Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault protagoniza la edición de diciembre de Tatler, dedicada a los 200 solteros más codiciados del Reino Unido.

Valentina Paloma protagoniza junto a Henry Pollock la portada de diciembre de Tatler, revista que destaca a las 200 personas solteras más codiciadas del Reino Unido. IG salmahayek

En esta ocasión, comparte la portada con Henry Pollock, jugador inglés de rugby, en una sesión que coloca a la joven en el centro de la conversación sobre la nueva generación de figuras de la alta sociedad británica.

Para las fotografías, Valentina lució diferentes propuestas de outfits que incluyeron un vestido dorado, conjuntos de encaje y diseños en tonos claros y lavanda. Las imágenes reflejan su cercanía con la industria del lujo, aunque su estilo personal tiene una particularidad: no depende exclusivamente de las grandes firmas.

Aunque su padre preside Kering, el conglomerado que reúne marcas como Gucci, Saint Laurent y Balenciaga, la joven prefiere recorrer mercados de segunda mano en busca de prendas vintage y objetos decorativos para su departamento en Londres.

Valentina Pinault dio un paso importante en su camino propio al convertirse en la protagonista de una portada de revista que celebró su estilo y personalidad. IG salmahayek

En la entrevista con la publicación, confesó que una de sus grandes obsesiones es encontrar unos jeans que le queden exactamente como quiere. Ha buscado en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, París y Londres, pero todavía no encuentra el par ideal.

Así es la vida de Valentina Paloma Pinault

Actualmente, Valentina estudia medios digitales y cultura en King's College London, donde cursa su segundo año universitario. Aunque creció rodeada de celebridades, pasarelas y eventos exclusivos, asegura que disfruta de una vida cotidiana que incluye visitar tiendas de antigüedades, comprar artículos para su departamento y descubrir nuevos espacios musicales.

La joven también se declaró admiradora de la cultura londinense, especialmente de los pubs, el humor británico y los festivales musicales. Entre sus experiencias favoritas se encuentran eventos como Glastonbury, Coachella y Primavera Sound.

Entre sus estudios en Londres y su gusto por la moda vintage, Valentina Pinault comienza a definir su identidad lejos de la vida de sus padres. IG salmahayek

Sin embargo, crecer con padres famosos también le ha permitido reflexionar sobre los límites de la exposición pública. Valentina reconoció que las apariciones en eventos de moda pueden resultarle intimidantes y que, aunque disfruta algunas experiencias, prefiere mantener cierta privacidad en redes sociales.

Crecer con padres que son figuras públicas me dio una idea de lo que no quiero”, explicó al hablar sobre su relación con internet y la atención de los demás.

Valentina Pinault revela lo que tiene en común con su mamá Salma Hayek

La relación entre Salma y Valentina ha quedado plasmada en distintas apariciones públicas, desde su paso conjunto por los Premios Oscar de 2023 hasta sus encuentros en eventos relacionados con la moda y el arte.

La joven estudia medios digitales y cultura en King’s College London, una etapa que combina con su interés por la moda, la música y la vida londinense. Grosby

La joven también ha contado que durante su infancia disfrutaba jugar con la ropa del enorme armario de su mamá, una experiencia que alimentó su interés por la moda, aunque hoy busca construir una identidad propia.

Con esta portada, Valentina da un nuevo paso en su vida pública sin dejar de lado la discreción que la caracteriza. Y mientras la joven explora su camino entre los estudios, la moda y la cultura londinense, Salma Hayek deja claro que su mayor satisfacción no está en verla aparecer en una revista, sino en la persona en la que se ha convertido su hija.