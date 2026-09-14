Salma Hayek debutará como directora de cine con ‘Arena’; la película se filma en México

Salma Hayek debutará como directora de un largometraje para cine con Arena, una historia de amor prohibido que ella misma escribió y que actualmente se filma en México con Yura Borisov y Cara Delevingne como parte de su elenco.

La actriz mexicana dará así un nuevo paso en su carrera de más de tres décadas en Hollywood, esta vez detrás de las cámaras y desde su país natal, pues el rodaje tiene como escenarios diferentes locaciones de Quintana Roo y Veracruz.

Variety reveló este 14 de septiembre que Arena será una aventura romántica de producción independiente y que Hayek también participará como actriz en la cinta, junto al nominado al Oscar Yura Borisov, reconocido por Anora, y Cara Delevingne.

La mexicana no solamente estará a cargo de la dirección: también escribió el proyecto y forma parte del equipo de productores.

¿De qué trata Arena, la primera película de Salma Hayek como directora?

Salma Hayek describió Arena como una historia sobre un amor prohibido, pero explicó que la película también abordará la intimidad, el deseo y la capacidad de encontrar placer en experiencias cotidianas.

“Arena es una historia de amor prohibido y un viaje íntimo para explorar a otra persona”, explicó la actriz a Variety.

La directora adelantó que una parte fundamental de la cinta será la relación entre sus personajes y el entorno natural en el que se desarrolla la historia.

Precisamente por ello eligió diferentes paisajes de México para realizar el proyecto. Hayek destacó los escenarios encontrados en Quintana Roo y Veracruz, estado en el que nació, y aseguró sentirse orgullosa de poder mostrar al público internacional lugares del país que pocas veces han aparecido en la pantalla grande.

“Estoy muy emocionada de mostrarle al mundo estas joyas ocultas que nunca antes se habían visto”, señaló.

Una escena de Arena, la nueva película de Salma Hakey Variety

Angelina Jolie también participa en la nueva película de Salma Hayek

Otro de los nombres importantes detrás de Arena es el de Angelina Jolie, quien participa como productora del proyecto.

Jolie produce la película junto con la propia Hayek, Stacy Perskie y José Tamez, colaborador de largo tiempo de la actriz mexicana.

La colaboración llega después de que ambas trabajaran juntas en Without Blood, película escrita y dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek y Demián Bichir.

La cinta explora las consecuencias del trauma, la guerra y la memoria, y tiene previsto llegar a cines estadounidenses el 18 de septiembre de 2026.

Salma Hayek prepara su primera película como directora Instagram: Salma Hayek

Ahora los papeles detrás de cámara cambian: Jolie acompañará como productora a Hayek mientras la mexicana desarrolla su primera película destinada a las salas de cine.

¿Quiénes protagonizan ‘Arena’?

El reparto incluye a Yura Borisov, quien fue nominado al Oscar por su interpretación en Anora, dirigida por Sean Baker.

El actor ruso también forma parte de Artificial, la próxima película de Luca Guadagnino. A él se suma Cara Delevingne, modelo y actriz británica que recientemente participó en Club Kid.

Hayek también aparecerá frente a cámara, además de asumir las funciones de guionista, directora y productora del proyecto.

El equipo técnico incluye además al director de fotografía Philippe Le Sourd, conocido por trabajos como Priscilla, de Sofia Coppola, y The Grandmaster, de Wong Kar-wai.

‘Arena’ no es la primera vez que Salma Hayek dirige

Aunque Arena representa su debut como directora de una película concebida para cine, Salma Hayek ya había trabajado detrás de las cámaras.

En 2003 dirigió la película para televisión The Maldonado Miracle, trabajo por el que recibió un Daytime Emmy en dirección de un programa infantil. También dirigió posteriormente el video musical Te Amo Corazón, de Prince.

Después de décadas como actriz y productora de títulos como Frida, Ugly Betty y Como agua para chocolate, Hayek finalmente encabezará su propio largometraje para salas cinematográficas.